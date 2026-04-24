ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کرگل زمین تنازعہ: ہائی کورٹ نے کی دیہاتیوں کی اپیل خارج
یہ معاملہ یوٹی لداخ کے کرگل میں 11ہزار سرکاری اراضی سے متعلق ہے۔ کورٹ نے سبھی فریقین کے دلائل سننے کی ہدایت دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 24, 2026 at 7:52 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے کرگل کے کچھ باشندوں کی جانب سے دائر 'انٹرا کورٹ اپیل' کو خارج کرتے ہوئے اس سے پہلے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے، جس میں ایک پرانے زمین کے تنازعے کو تمام فریقین کو سننے کے بعد دوبارہ غور کے لیے ریونیو حکام کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔
جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سات صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ رِٹ کورٹ کا پہلے کا فیصلہ قانون اور حقائق دونوں لحاظ سے درست تھا اور اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔
کیا ہے معاملہ؟
یہ معاملہ کرگل میں تقریباً 11 ہزار کنال سرکاری زمین کے تنازعے سے متعلق ہے، جبکہ اس کے علاوہ 1500 کنال زمین پہلے ہی ایک گروہ کے نام منتقل (میوٹیشن) کی جا چکی ہے۔
اپیل کنندگان، جن کی قیادت محمد حسن اور سِلمون اور سرچی گاؤں کے 13 دیگر افراد کر رہے تھے، نے 2017 میں ریونیو حکام سے رجوع کیا تھا۔ ان کا الزام تھا کہ مسبر تھانگ اور تھنڈر تھانگ کے نام سے جانی جانے والی بڑی سرکاری زمین پر قبضے کا خطرہ ہے۔
انہوں نے جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ کی دفعہ 15 کے تحت سیٹلمنٹ کمشنر کے سامنے نظرثانی کی درخواست دائر کی۔ مقامی حکام کی رپورٹ کی بنیاد پر سیٹلمنٹ کمشنر نے زمین کو قبضے سے بچانے اور اس کے مناسب انتظام کو یقینی بنانے کی ہدایت دی، جسے بعد میں فائنانشل کمشنر (ریونیو) نے بھی برقرار رکھا۔
جواب دہندگان، جن کی قیادت شکور علی اور اسی علاقے کے چھ دیگر افراد کر رہے تھے، نے ان احکامات کو چیلنج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متنازعہ زمین میں شامل 1500 کنال پہلے ہی قانونی طور پر ان کے نام منتقل ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ اپیل کنندگان نے پہلے کے احکامات حاصل کرتے وقت انہیں فریق نہیں بنایا اور جاری مقدمات کو بھی چھپایا۔
سال 2025 میں رِٹ کورٹ نے جواب دہندگان کے دلائل کو تسلیم کیا۔ عدالت نے پایا کہ پہلے کے احکامات متاثرہ فریقین کو سنے بغیر جاری کیے گئے تھے اور زیر التوا مقدمات، بشمول سابقہ رِٹ درخواستوں کو چھپایا گیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان احکامات سے یہ ابہام پیدا ہوا کہ آیا 1500 کنال زمین بڑی 11 ہزار کنال سرکاری زمین کا حصہ ہے یا نہیں۔ عدالت نے فائنانشل کمشنر کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے معاملہ دوبارہ غور کے لیے واپس بھیج دیا۔
ڈویژن بینچ نے بھی اس موقف کو برقرار رکھا اور کہا کہ اپیل کنندگان نے 1500 کنال زمین سے متعلق جاری تنازعات کو ظاہر نہیں کیا اور خود کو عوامی مفاد میں کام کرنے والا ظاہر کیا، جبکہ جواب دہندگان کے ساتھ ان کا مقدمہ پہلے سے زیر التوا تھا۔ عدالت نے کہا کہ اپیل کنندگان نے خود کو عوامی مفاد کا علمبردار ظاہر کر کے حکم حاصل کیا، جس کا مقصد پہلے سے جاری مقدمے پر اثر انداز ہونا تھا۔
عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ سیٹلمنٹ کمشنر کے سامنے یہ کارروائی قابل سماعت تھی یا نہیں، کیونکہ دفعہ 15 صرف ان معاملات پر لاگو ہوتی ہے جو کسی ماتحت اتھارٹی کے سامنے زیر التوا ہوں یا اس نے فیصلہ دیا ہو، جو یہاں نہیں تھا۔ ریاستی زمین کے تحفظ سے متعلق خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے بینچ نے کہا کہ "ایسے اقدامات قانون کے مطابق ہونے چاہئیں اور کسی بھی فریق کے حقوق متاثر کرنے سے پہلے اسے سننے کا موقع دیا جانا ضروری ہے۔"
اپیل کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے فائنانشل کمشنر کو ہدایت دی کہ وہ تمام فریقین کو سن کر معاملے کی دوبارہ سماعت کریں اور واضح طور پر یہ طے کریں کہ آیا 1500 کنال زمین 11 ہزار کنال سرکاری زمین کا حصہ ہے یا نہیں۔
