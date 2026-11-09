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سخت سردی میں انتخابات کی مخالفت، 10 نومبر کو کرگل بند کا اعلان
سخت سردی، نقل مکانی کے باعث سیاسی، سماجی و مذہبی تنظیموں نے ہڑتال کی کال دی ہے اور بار ایسوسی ایشن نے حمایت کی ہے۔
Published : November 9, 2026 at 7:47 PM IST
سرینگر: لداخ کی سیاسی جماعتوں -کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA)، سول سوسائٹی تنظیموں سمیت مختلف انجمنوں نے لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (LAHDC) کرگل کے مجوزہ انتخابات سخت سردی کے موسم میں منعقد کرانے کے فیصلے کے خلاف 10 نومبر کو کرگل میں مکمل بند کی کال دی ہے۔
یہ احتجاج ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دسمبر 2026 میں پنچایتی اور میونسپل انتخابات کے فوراً بعد ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات کرانے سے ووٹروں کی شرکت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لداخ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سردیوں کے دوران نسبتاً گرم علاقوں کی طرف نقل مکانی کرتا ہے۔
لداخ سے رکن پارلیمان حاجی حنیفہ جان سمیت سیاسی نمائندوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے مجوزہ انتخابی شیڈول کی سخت مخالفت کی ہے۔ انہوں نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرنے سے پہلے علاقے کے مشکل جغرافیائی حالات اور سخت موسمی صورتحال کو مدنظر رکھا جائے۔
ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان نمائندوں نے کہا کہ شدید سردی کے موسم میں انتخابات کرانے سے ووٹروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر بزرگ شہریوں، خواتین، طلبہ، کاروباری افراد اور ان لوگوں کے لیے ووٹ ڈالنا مشکل ہوگا جو شدید سردی کے باعث عارضی طور پر لداخ سے ہجرت کرتے ہیں۔
سیاسی رہنماؤں کی مخالفت
معروف سیاسی کارکن سجاد کرگلی نے کہا کہ مجوزہ انتخابی شیڈول سے عوامی شرکت متاثر ہو سکتی ہے اور بڑی تعداد میں اہل ووٹر اپنے جمہوری حق سے محروم رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ انتخابات کی تاریخ طے کرتے وقت علاقے کے جغرافیائی اور موسمی حالات کو بھی مدنظر رکھا جائے۔
حاجی حنیفہ جان نے بھی سردیوں میں ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات کرانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری عمل میں تمام اہل ووٹروں کی یکساں شرکت یقینی بنانا ضروری ہے۔
شیڈول
مجوزہ انتخابی شیڈول کے خلاف 10 نومبر کو شام 6 بجے، نماز مغرب کے بعد کرگل میں شمع بردار مارچ بھی برآمد کیا جائے گا۔ کرگل ڈیموکریٹک الائنس، سیاسی جماعتوں اور مختلف یونینوں نے لوگوں سے بند کو کامیاب بنانے اور پُرامن احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
حمایت
بار ایسوسی ایشن کرگل نے بھی بند کی کال کی حمایت کرتے ہوئے 10 نومبر کو عدالتی کام معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ 9 نومبر کو جاری ایک نوٹس میں بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ یہ فیصلہ لداخ کے عوام کے اجتماعی خدشات اور مطالبات کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر لیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے اپنے تمام ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس دن عدالتی کام سے دور رہیں۔
اس کے علاوہ کرگل میں عدالتی افسران اور ریونیو عدالتوں سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ 10 نومبر کو کام معطل رہنے کے باعث اس دن سماعت کے لیے مقرر مقدمات میں کوئی منفی حکم جاری نہ کیا جائے۔ بار ایسوسی ایشن نے اپنے ارکان سے شمع بردار مارچ میں شرکت کی اپیل بھی کی اور کہا کہ یہ احتجاج لداخ کے لوگوں کے حقوق، شناخت اور مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔
مذہبی تنظیم کی اپیل
دریں اثناء، مذہبی تنظیم جمعیت علمائے اثنا عشریہ، کرگل کے صدر اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کی مشاورتی کونسل کے رکن شیخ نذیر مہدی محمدی نے بھی انتظامیہ سے الگ طور پر اپیل کی ہے کہ ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات اپریل یا مئی 2027 تک ملتوی کیے جائیں۔ 8 نومبر کو جاری ایک بیان میں محمدی نے کہا کہ دسمبر میں انتخابات کرانے کی تجویز سخت سردی اور بڑے پیمانے پر موسمی نقل مکانی کے باعث جمہوری عمل میں عوام کی حقیقی شرکت کو متاثر کر سکتی ہے۔
لیہہ اپیکس باڈی غیر جانبدار
تاہم، لیہہ اپیکس باڈی (LAB) نے اس معاملے پر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دریں اثنا، کانگریس کے سینئر لداخ رہنما اور سابق مرکزی وزیر رگزن جورا نے آئندہ انتخابات کو یونین ٹیریٹری کے مستقبل کے سیاسی اور انتظامی نظام کے حوالے سے ایک ’’ریفرنڈم‘‘ قرار دیا ہے۔
ایل اے ایچ ڈی سی انتخابات کے شیڈول پر یہ تنازع ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انتظامیہ نے پورے لداخ میں پنچایتی اور میونسپل انتخابات کے لیے پہلے ہی 21 نومبر کو پولنگ کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔
لداخ کے چیف الیکٹورل آفیسر (CEO) راہل شرما کے مطابق، لیہہ اور کرگل کی میونسپل کمیٹیوں کے لیے ووٹر فہرستوں پر نظرثانی کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ لیہہ میں 21 جبکہ کرگل میں 17 وارڈ ہیں۔ دونوں میونسپل کمیٹیوں کی حتمی ووٹر فہرستیں 22 اکتوبر کو شائع کی گئیں۔
دونوں میونسپل کمیٹیوں کے انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن 29 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا۔ امیدواروں کی جانب سے نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 9 نومبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ پولنگ 21 نومبر کو ہوگی۔ انتخابی عمل 30 نومبر تک مکمل کیا جائے گا۔
اسٹیٹ الیکشن کمیشن لداخ نے یونین ٹیریٹری کے تمام پنچایتی حلقوں میں بھی 21 نومبر کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ان انتخابات کا مکمل عمل بھی 30 نومبر تک ختم کرنے کا شیڈول مقرر کیا گیا ہے۔
آرٹیکل 370 کی منسوخی اور اکتوبر 2019 میں لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد یہ وہاں پہلے میونسپل اور پنچایتی انتخابات ہوں گے۔
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