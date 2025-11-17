ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں کنگن کا نوجوان بھی شامل
گاندربل کا رہائشی 32 سالہ بلال احمد بھی دہلی دھماکے میں ہلاک ہو گیا جو سامان لاد کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔
Published : November 17, 2025 at 10:51 AM IST
گاندربل(فردوس تانترے): 10 نومبر کی شام کو دہلی کے لال قلعے کے قریب ہوئے کار دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں بابا نگری وانگاتھ، کنگن کا ایک نوجوان بھی شامل ہے۔ اس دھماکے میں 10 سے زیادہ افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں جان کی بازی ہارنے والا نوجوان کارٹ میں سامان کھینچنے کا کام کرتا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا 10 نومبر سے اس سے رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ اس کے ٹھکانے کے بارے میں پریشان تھے۔
مقتول کے بھائی رفاقت کا کہنا ہے کہ گذشتہ روز جب اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ہم نے اسے فوراً پہچان لیا اور فوری طور پر تھانہ کنگن کو اطلاع دی۔
32 سالہ بلال احمد سانگو ولد غلام حسن سانگو گزشتہ چھ سال سے دہلی میں گاڑیاں کھینچنے کا کام کر رہے تھے۔ متوفی کے چھوٹے بھائی رفاقت احمد سانگو نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ گاندربل سے درخواست کی کہ بلال احمد سانگو کی میت دہلی سے آخری رسومات کے لیے لانے میں ان کی مدد کی جائے۔ رفاقت نے کہا کہ دھماکے کے فوراً بعد اس سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ "اس کے بعد سے اس کا فون مسلسل بند ہے۔
ان کے بھائی نے بتایا کہ بلال غیر شادی شدہ تھا، اور وہ اکیلا رہتا تھا، دارالحکومت دہلی میں اپنی کارٹ میں سامان لادنے، اتار کر گزارہ کرتا تھا۔ ایس ایس پی گاندربل خلیل پوسوال نے میڈیا سے بتایا کہ کنگن کا نوجوان دہلی دھماکے کے متاثرین میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے خاندان کو مزید کارروائی کے لیے دہلی کے کوتوالی پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔
پوسوال نے مزید کہا کہ مقتول کی لاش کو گھر واپس پہنچانے میں مدد کے لیے اہل خانہ کو تمام ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کیس فی الحال این آئی اے کے ذریعہ مناسب شناخت اور دیگر قانونی طریقہ کار کے لئے زیر تفتیش ہے۔