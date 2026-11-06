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کلہانہ کی 'راج ترنگینی' کو یونیسکو نے تسلیم کیا، عمر عبداللہ نے فخر قرار دیا، منوج سنہا نے شمولیت کا کیا خیر مقدم
راج ترنگینی میں کئی صدیوں پر محیط خطے کے حکمرانوں، شاہی خاندانوں، سیاسی پیش رفت اور سماجی حالات کا احوال بیان کیا گیا ہے۔
Published : November 6, 2026 at 10:48 PM IST
سری نگر: کشمیر کی 12ویں صدی کی تاریخی دستاویز ’راج ترنگنی‘، جسے عالم کلہن نے تحریر کیا تھا، کو یونیسکو کے ’میموری آف دی ورلڈ ایشیا پیسیفک ریجنل رجسٹر‘ میں شامل کر لیا گیا ہے، جس سے اس خطے کے بھرپور ادبی اور تاریخی ورثے کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔
سری نگر میں سری پرتاپ سنگھ لائبریری کمپلیکس کے اندر واقع اورینٹل ریسرچ لائبریری میں محفوظ یہ مسودہ، ان تین ہندوستانی دستاویزی نمونوں میں شامل تھا جنہیں انڈونیشیا کے شہر جکارتہ میں منعقدہ یونیسکو کے ’میموری آف دی ورلڈ ایشیا پیسیفک ریجنل رجسٹر‘ کے گیارہویں اجلاس کے دوران منتخب کیا گیا تھا۔
بارہویں صدی میں سنسکرت زبان میں لکھی گئی ’راج ترنگنی‘ کو کشمیر کے اہم ترین تاریخی ریکارڈز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کئی صدیوں پر محیط خطے کے حکمرانوں، شاہی خاندانوں، سیاسی پیش رفت اور سماجی حالات کا احوال بیان کیا گیا ہے۔
یہ تصنیف کشمیر کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے، جس کا آغاز اس کی افسانوی ابتدا سے ہوتا ہے اور اختتام راجہ جے سنہ کے دورِ حکومت پر ہوتا ہے، جس نے کلہن کے زمانے میں حکمرانی کی تھی۔
کلہن ماضی کو قلمبند کرنے کی اپنی ان کوششوں کے لیے جانے جاتے ہیں جن میں انہوں نے قدیم تاریخی بیانات اور دیگر دستیاب ذرائع سے استفادہ کیا۔ ان کی تحریر کردہ تاریخ حکمرانوں کے عروج و زوال کا جائزہ لیتی ہے اور مختلف ادوار میں کشمیر کی سیاسی و سماجی زندگی پر روشنی ڈالتی ہے۔
یونیسکو کی پہچان سری نگر میں اورینٹل ریسرچ لائبریری کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے، جس نے اس مخطوطہ کو خطے کے دستاویزی ورثے کے حصے کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔
اندرا گاندھی نیشنل سینٹر فار دی آرٹس نے تینوں ہندوستانی اندراجات کے لیے نامزدگی کے دستاویزات کی تیاری میں مدد کی۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یونیسکو کے رجسٹر میں 'راجترنگینی' کو شامل کیے جانے کا خیر مقدم کیا اور اسے جموں و کشمیر کے لیے فخر کی بات قرار دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، سنہا نے کہا کہ یہ اعزاز جموں و کشمیر کے بھرپور دانشورانہ ورثے کا جشن مناتا ہے اور ہندوستان کی تہذیبی روایات اور انسانیت کے لیے ان کے تعاون کی پائیدار اہمیت پر دوبارہ زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بین الاقوامی پہچان نے آنے والی نسلوں کے لیے ملک کے تاریخی علم کے تحفظ اور فروغ کی ذمہ داری کو بھی اجاگر کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کے لوگوں کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، عبداللہ نے سری نگر کی اورینٹل ریسرچ لائبریری میں محفوظ اس مخطوطہ کو کشمیر کی تاریخ اور ثقافتی روایات کی ایک انمول دستاویز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیسکو کے رجسٹر میں اس کی شمولیت یونین ٹیریٹری کے لیے فخر کی بات ہے، اور اس کے تاریخی ورثے کے تحفظ کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔
مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت نے بھی اس تسلیم کا خیرمقدم کیا اور ان تینوں نوشتہ جات کو ہندوستان کے دستاویزی اور فکری ورثے کا ایک اہم اعتراف قرار دیا۔حالیہ اضافے کے ساتھ، یونیسکو کے 'میموری آف دی ورلڈ ایشیا پیسیفک ریجنل رجسٹر' میں ہندوستان کے اندراجات کی کل تعداد بڑھ کر چھ ہو گئی ہے۔
اس سے پہلے 2024 میں رجسٹر میں تین ہندوستانی کاموں کو شامل کیا گیا تھا۔ ان میں تلسی داس کے 'رام چرت مانس' کے مصوری مخطوطات، 'پنچتنتر' کا ایک نادر مخطوطہ، اور 'سہردیا لوکا-لوچن'، جو ہندوستانی ادبی تنقید پر ایک اہم کام ہے۔