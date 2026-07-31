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کاکاپورہ پل کی مرمت کا کام شروع، عوام کا اظہار مسرت، گلندر پلوامہ سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ
اویس ندیم نے بتایاکہ پل کی مرمت کا کام باضابطہ طور پر شروع کردیا گیا ہے، جسے مکمل ہونے میں چند روز لگ سکتے ہیں۔
Published : July 31, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 3:25 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کو سرینگر سے ملانے والی اہم رابطہ سڑک پر دریائے جہلم کے اوپر کاکاپورہ اور سانبورہ کے درمیان واقع پل کی مرمت کا کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ پل گزشتہ کچھ عرصے سے خستہ حالی کا شکار تھا، جس کے باعث مقامی لوگوں میں شدید تشویش پائی جا رہی تھی۔ عوام کا کہنا تھا کہ اگر بروقت مرمت نہ کی جاتی تو پل کو مزید نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ کا سرینگر کے ساتھ زمینی رابطہ بھی متاثر ہو سکتا تھا۔
عوامی مطالبات اور پل کی بگڑتی ہوئی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ تعمیراتِ عامہ (آر اینڈ بی) نے پل کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام پر کاکاپورہ کے مقامی باشندوں نے محکمہ آر اینڈ بی اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے اس پل کی مرمت کا مطالبہ کر رہے تھے، جو اب عملی صورت اختیار کر چکا ہے۔
مقامی لوگوں نے حکومت اور محکمہ آر اینڈ بی پلوامہ سے مطالبہ کیا کہ گلندر–پلوامہ رابطہ سڑک کی خستہ حالت کو بھی ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنایا جائے تاکہ روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر، آر اینڈ بی کاکاپورہ، اویس ندیم نے بتایا کہ پل کی مرمت کا کام باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے، جسے مکمل ہونے میں چند روز لگ سکتے ہیں۔
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انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اس دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ٹریفک قوانین اور محکمہ کی جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں تاکہ مرمتی کام بلا رکاوٹ مکمل ہو سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گلندر پلوامہ رابطہ سڑک کی مرمت کا کام بھی جلد شروع کیا جائے گا، جس کے لیے محکمہ پہلے ہی ٹینڈر جاری کر چکا ہے۔