کاکاپورہ ۔ شوپیان مجوزہ ریل لائن منصوبہ، عوام کے لیے نعمت یا زحمت؟
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کاکا پورہ شوپیاں مجوزہ ریلوے لائن پراجیکٹ کو منسوخ کرنےکا مطالبہ کرتے ہوئےپلوامہ اورشوپیاں اضلاع میں احتجاج شدت اختیار کرگیا
Published : January 2, 2026 at 2:57 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): پلوامہ کاکاپورہ شوپیان مجوزہ ریل لائن منصوبے کے خلاف پلوامہ اور شوپیان اضلاع میں احتجاجی مظاہروں میں شدت آ گئی ہے، جہاں مقامی لوگوں نے اس منصوبے کی مکمل منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترقی کے بجائے اُن کے روزگار پر کاری ضرب ہے۔
علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ریل لائن کی تجویز شدہ پٹی زیادہ تر باغات اور زرعی اراضی سے گزرتی ہے، جس سے ان کی روزی روٹی شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے غلام محیالدین میر نے بھی عوامی تشویش کی تائید کرتے ہوئے منصوبے کی منسوخی کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ“یہ منصوبہ ترقی نہیں بلکہ اس کا الٹا ہے۔ چونکہ پلوامہ اور شوپیان میں زیادہ تر لوگ زراعت اور باغبانی پر منحصر ہیں، اس لیے یہ ریل لائن اُن کے واحد ذریعہ معاش کو تباہ کر دے گی۔ اس لیے یہ منصوبہ نعمت نہیں بلکہ زحمت ثابت ہوگا۔
ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے مزید کہا کہ مجوزہ پراجیکٹ سیب کے باغات، زرخیز کھیتوں اور زرعی اراضی کے بیچ سے گزرتا ہے، جس سے نہ صرف فصلوں کو نقصان پہنچے گا بلکہ ہزاروں کنبے معاشی بحران سے دوچار ہو جائیں گے۔
انہوں نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وادی میں ریلوے کے شعبے پر خرچ کرنا ہی ہے تو کٹرا-سری نگر ریلوے لائن کو دوگنا کیا جائے، جس سے نہ صرف سفر کی سہولیات میں اضافہ ہوگا بلکہ عوامی مفاد بھی محفوظ رہے گا۔
مقامی لوگوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ انہیں بے روزگاری اور معاشی تباہی سے بچانے کے لیے اس مجوزہ ریل لائن منصوبے پر نظرثانی کرے اور علاقے کی معاشی حقیقتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام دوست فیصلہ لے۔ احتجاجی مظاہرے آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی زرعی زمینوں اور باغات کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔