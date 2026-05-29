رامبن میں نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی، نوعمر لڑکا زیر حراست
پولیس کے مطابق 'شکایت موصول ہونے کے بعد پاکسو ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا اور نابالغ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔'
Published : May 29, 2026 at 4:01 PM IST
رامبن (نواز رونیال) مرکز کے زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے میں پولیس نے ایک نابالغ لڑکے کو حراست میں لے لیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق، متاثرہ لڑکی کے اہلِ خانہ کی جانب سے باضابطہ تحریری شکایت درج کرانے کے فوراً بعد کے تھانہ رامسو نے کارروائی شروع کر دی۔
پولیس نے بتایا کہ 'شکایت موصول ہونے کے بعد ایف آئی آر نمبر 44/2026 درج کی گئی، جو بچوں کو جنسی جرائم سے تحفظ کے قانون (POCSO) کی متعلقہ دفعات کے تحت درج کی گئی ہے، اور بعد ازاں نابالغ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔'
پولیس حکام نے مزید بتایا کہ کم عمر لڑکی کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں تفتیشی عمل کے تحت اس کا طبی معائنہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق، معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے گاؤں گلوان پورہ میں 23 مئی 2026 کو ایک 12 سالہ نابالغ لڑکی لاپتہ ہوئی، جس کی لاش اگلے دن 24 مئی 2026 کو اس کے گھر کے قریب ایک کھیت سے برآمد ہوئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ بیہمانہ معاملہ عصمت دری اور قتل کا تھا۔ اس ہولناک واقعے پر پوری وادی میں شدید غم و غصہ اور احتجاج شروع ہو گیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی اور 36 گھنٹوں کے اندر 25 مئی 2026 کو کلیدی مدثر احمد میر کو گرفتار کر لیا، جس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔
