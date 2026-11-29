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مذہبی مقامات اور نجی گھروں میں لاؤڈ اسپیکر کے بے جا استعمال پر جسٹس سنجیو کمار کی شدید تنقید، جسٹس سنجیو کمار
جسٹس سنجیو کمار کا کہنا تھا کہ جب ایک شہری دوسرے شہری کے حقوق کا احترام کرے گا تو تنازعات جنم ہی نہیں لیں گے۔
Published : November 29, 2026 at 10:55 PM IST
جموں (محمداشرف گنائی) ہائی کورٹ آف جموں و کشمیر و لداخ کے جج اور جموں و کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس سنجیو کمار نے کہا ہے کہ اگر ملک کا ہر شہری اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے سماجی فرائض کو سمجھ لے تو لوگوں کو عدالتوں کے چکر لگانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسکول کی سطح سے ہی بچوں میں ’لیگل لٹریسی‘ پیدا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسل ایک بااختیار اور ذمہ دار سماج تشکیل دے سکے۔
جموں سنسکرتی اسکول میں ایک ’لیگل لٹریسی کلب‘ کے افتتاح کے موقع پر جسٹس سنجیو کمار نے کہا کہ اسکولوں میں اس طرح کے کلب قائم کرنے کا مقصد ہر بچے کو وکیل یا جج بنانا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر، انجینئر یا کسی بھی شعبے میں جانے والے ہر طالب علم کو روزمرہ کی زندگی کے قوانین، سائبر کرائم سے بچاؤ، اور خواتین و بچوں کے استحصال کے خلاف دستیاب قانونی تحفظات سے آگاہ کرنا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ جب ایک شہری دوسرے شہری کے حقوق کا احترام کرے گا تو تنازعات جنم ہی نہیں لیں گے۔ مذہبی مقامات اور نجی تقاریب میں لاؤڈ اسپیکر کے بے جا استعمال پر سخت تنقید کرتے ہوئے جسٹس کمار نے کہا کہ مندر، مسجد یا گردوارے میں عبادت کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن بڑے بڑے اسپیکر لگا کر بیماروں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو زبردستی سنانا اور پریشان کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں۔
انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ووٹ بینک کی سیاست اور مذہبی اجارہ داری ختم ہونے کے خوف سے سیاسی و مذہبی رہنما اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شعور بیدار نہیں ہو پا رہا ہے ۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی اور اقربا پروری پر بات کرتے ہوئے ایگزیکٹو چیئرمین نے کہا کہ بدقسمتی سے آج نظام میں اہلیت کے بجائے خوشامد اور ایمانداری کے بجائے بے ایمانی کا بول بالا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو لوگ کرپشن کے ذریعے ملک کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں اور نااہل افراد کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا رہے ہیں، وہ ہرگز محب وطن نہیں ہو سکتے۔اپنی بات کے اختتام پر جسٹس سنجیو کمار نے نوجوان نسل سے پرامید ہوتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات اگرچہ تسلی بخش نہیں ہیں، لیکن اگر اسکولوں میں بچوں کو نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے آئینی حقوق اور سماجی ذمہ داریوں کی صحیح تربیت دی جائے، تو یہی نوجوان مستقبل میں ایک ترقی یافتہ اور خوشحال بھارت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
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