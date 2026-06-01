جسٹس سنجیو کمار ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جسٹس سنجیو کمار ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر
جسٹس ارون پلی کی سپریم کورٹ منتقلی کے بعد جسٹس سنجیو کمار کو ہائی کورٹ کی قیادت سونپی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 1, 2026 at 3:54 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے چیف جسٹس, جسٹس ارون پلی کی سپریم کورٹ آف انڈیا میں تعیناتی کے بعد جسٹس سنجیو کمار کو ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔
اس تقرری کا نوٹیفکیشن پیر کے روز وزارت قانون و انصاف کے محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا۔ صدر جمہوریہ نے آئین ہند کے آرٹیکل 223 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ تقرری عمل میں لائی۔ اس آرٹیکل کے تحت چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہونے یا چیف جسٹس کے سرکاری فرائض انجام نہ دے سکنے کی صورت میں قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق جسٹس سنجیو کمار باقاعدہ چیف جسٹس کی تقرری تک چیف جسٹس کے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ جسٹس سنجیو کمار جون 2017 سے جے کے ہائی کورٹ کے جج کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اپنے دورِ کار کے دوران انہوں نے آئینی معاملات، سروس سے متعلق تنازعات، احتیاطی حراست کے مقدمات اور اراضی قوانین سمیت مختلف نوعیت کے کیسوں کی سماعت کی ہے۔
ان کی یہ تقرری جسٹس ارون پلی کی سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تعیناتی کے بعد عمل میں لآئی گئی ہے، جو اعلیٰ عدالت میں حالیہ تقرریوں کا ایک حصہ ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: