لیہہ فائرنگ کی عدالتی تحقیقات کا حکم، کے ڈی اے نے سونم وانگچک سمیت گرفتار افراد کی رہائی کا کیا مطالبہ
وزارت داخلہ نے 24 ستمبر کو لیہہ شہر میں پولیس کارروائی کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
Published : October 17, 2025 at 10:50 PM IST
سری نگر: وزارت داخلہ نے لیہہ میں 24 ستمبر کو ہونے والی پولیس کارروائی کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جس میں چار شہری ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ وزارت نے جمعہ کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا۔
نوٹیفکیشن میں، وزارت نے کہا کہ لیہہ پولیس اسٹیشن میں تعزیرات ہند (آئی پی سی) 2023 کی کئی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں بھڑکانے، جرم کرنے کی کوشش، تکلیف پہنچانے، اور سرکاری ملازمین کو ان کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے سے متعلق دفعات شامل ہیں۔
تحقیقات کی قیادت سپریم کورٹ کے سابق جج (ریٹائرڈ) ڈاکٹر بی ایس چوہان کریں گے۔ان کی مدد ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج موہن سنگھ پریہار بطور جوڈیشل سکریٹری اور آئی اے ایس افسر تشار آنند انتظامی سکریٹری کے طور پر کریں گے۔
کمیشن اموات کی ذمہ داری طے کرے گا
نوٹیفکیشن کے مطابق کمیشن ان واقعات کے سلسلے کی تحقیقات کرے گا جو امن و امان کی خرابی کا باعث بنے۔ یہ پولیس کے ردعمل کا بھی جائزہ لے گا اور شہریوں کی ہلاکتوں کی ذمہ داری کا تعین کرے گا۔
کے ڈی اے نے تحقیقات کا خیر مقدم کیا
اس پیش رفت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کارگل ڈیموکریٹک الائنس (کے ڈی اے) کے رہنما سجاد کرگیلی نے محتاط انداز میں تحقیقات کا خیرمقدم کیا لیکن اس بات پر زور دیا کہ اس کے ٹھوس نتائج برآمد ہونے چاہئیں۔
کرگیلی نے کہا، "حکومت نے 24 ستمبر کے لیہہ واقعے کی عزت مآب جسٹس بی ایس چوہان کے ذریعہ عدالتی تحقیقات کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ ہم اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "لیکن جسٹس سونم وانگچک سمیت تمام نظربندوں کی رہائی، متاثرین کے لیے معاوضہ، طبی امداد، لداخ کے لیے ریاست کا درجہ، اور چھٹے شیڈول کے تحفظات اس کے بغیر نامکمل ہیں۔"
تفتیش درست سمت میں ایک قدم
کرگیلی نے زور دے کر کہا کہ اگرچہ یہ تحقیقات درست سمت میں ایک قدم ہے، حکومت کو ان بنیادی وجوہات کو بھی حل کرنا چاہیے جنہوں نے عوامی غصے کو ہوا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صرف تحقیقات سے اعتماد بحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں احتساب اور لداخ کے دیرینہ مطالبات کو سیاسی تسلیم نہ کیا جائے۔