نگروٹہ میں مشترکہ سیکورٹی جائزہ اجلاس،خطے کی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ
اجلاس کے دوران جاری آپریشنز میں باہمی ہم اہنگی مشترکہ تیاریوں اورانسدادِ دہشت گردی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے پرتفصیلی غور وخوض کیا گیا
Published : January 30, 2026 at 9:48 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): شمالی کمان کے آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما کی صدارت میں نگروٹہ میں ایک جامع مشترکہ سیکورٹی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں خطے کی بدلتی ہوئی سیکورٹی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فوج، پولیس اور دیگر اہم سیکورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
اس اجلاس کے دوران جاری آپریشنز میں باہمی ہم اہنگی مشترکہ تیاریوں اور انسدادِ دہشت گردی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام سیکورٹی ادارے قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔
اجلاس میں خطے میں سیکورٹی انتظامات سخت رکھنے کے لیے مختلف حکمتِ عملیوں کو بھی حتمی شکل دی گئی اور دستیاب تمام وسائل کو بروئے کار لانے پر اتفاق کیا گیا۔
دفاعی ترجمان جموں لیفٹیننٹ سنیل برتوال نے اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ مشترکہ سیکورٹی جائزہ اجلاس کا مقصد تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بہتر ہم آہنگی قائم کرنا،آپریشنل تیاریوں کو مزید مؤثر بنانا اور انسدادِ دہشت گردی گرڈ کو مضبوط کرنا تھا تاکہ خطے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھی جا سکے۔
واضح رہے، جموں کشمیر میں امن و امان کی صورتحال کو بنائے رکھنے اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی روک تھام کے لیے وقفہ وقفہ سے سیکورٹی جائزہ میٹنگوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔