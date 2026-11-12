ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ٹنگمرگ کے جنگلات میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی: دو ہینڈ گرنیڈ برآمد، ایک مشتبہ شخص گرفتار
کلگام حملے کے بعد وادی بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، وہیں سیکوریٹی فورسس کی جانب سے جنگلاتی علاقوں میں تلاشی مہم تیز کردی گئی۔
Published : November 12, 2026 at 12:02 PM IST
بارہمولہ: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بدرکوٹ، ٹنگمرگ کے جنگلات میں ’ایریا ڈومینیشن پیٹرول‘ کے دوران ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دو ہینڈ گرنیڈ برآمد کر لیے اور ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق، بارہمولہ پولیس نے سی آئی سی ٹی، ایف ٹی آر بی ایس ایف (112/06 بٹالین)، فوج کی 2 آر آر اور سی آر پی ایف کی 176 بٹالین کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بدرکوٹ، ٹنگمرگ کے رہائشی غلام جیلانی ریشی نامی مشتبہ شخص کو جنگلاتی علاقے سے حراست میں لیا۔
تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے ایک ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوا، جبکہ اس کی نشاندہی پر جنگل میں چھپایا گیا ایک اور گرنیڈ بھی برآمد کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں تھانہ ٹنگمرگ میں ایف آئی آر درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے تاکہ برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کے ذرائع، اس کے ممکنہ استعمال اور ملزم کے دیگر روابط کا پتہ لگایا جا سکے۔ بارہمولہ پولیس نے خطے میں امن و امان برقرار رکھنے کے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے علاقے کے تحفظ کو یقینی بنانے میں تمام سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کوششوں کو سراہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کشتواڑ میں لاپتہ دو ایس پی اوز کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد، سروس رائفلیں بھی غائب
واضح رہے کہ گزشتہ شام جموں و کشمیر کے ضلع کلگام میں عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار زخمی ہوئے تھے، جس کے پیشِ نظر وادی کے مختلف مقامات پر سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں اور فوج و جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے جنگلاتی علاقوں میں تلاشی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کلگام حملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے حملے نہیں ہونے چاہئیں اور جو بھی اس واقعے کے پیچھے ملوث ہے، اسے قانون کے مطابق سخت سزا ملنی چاہیے۔