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منشیات اسمگلر عاقب بشیر گرفتار، این سی بی، جموں کشمیر اور پنجاب پولیس کی مشترکہ کارروائی
حکام کے مطابق جموں سے فرار ہونے کے بعد عاقب بشیر پٹھان کوٹ کے راستے جالندھر پہنچا۔
Published : September 10, 2026 at 10:31 AM IST
جموں: مبینہ منشیات اسمگلر عاقب بشیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ این سی بی کے مطابق عاقب بشیر کے فرار ہونے کے بعد جموں و کشمیر اور پنجاب میں تین روز تک مسلسل تلاش اور نگرانی کی کارروائی جاری رہی۔ اس دوران این سی بی، جموں و کشمیر پولیس اور پنجاب پولیس کے درمیان بروقت انٹیلی جنس معلومات کا تبادلہ اور باہمی رابطہ برقرار رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ملزم کے ٹھکانے کا سراغ لگایا گیا۔
حکام کے مطابق جموں سے فرار ہونے کے بعد عاقب بشیر پٹھان کوٹ کے راستے جالندھر پہنچا۔ اس سے قبل اس نے جموں کے نروال فروٹ منڈی کے قریب جنگلاتی علاقے میں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پناہ لینے اور پولیس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کی ملزم نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے داڑھی اور بال صاف کر لیے، کپڑے تبدیل کیے اور حلیہ بھی تبدیل کیا۔
بعد ازاں اس نے جالندھر میں اپنے رابطوں کا استعمال کرتے ہوئے پناہ حاصل کی اور تلاش کرنے والی ٹیموں سے بچنے کی کوشش کی مسلسل موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات اور مختلف ایجنسیوں کی مشترکہ فیلڈ کارروائی کے نتیجے میں تفتیشی ٹیمیں ملزم کے مقام کو محدود کرنے میں کامیاب رہیں۔
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بتایا گیا ہے کہ این سی بی جموں، امرتسر اور چندی گڑھ کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر عاقب بشیر کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ مبینہ طور پر دہلی یا کسی دوسری ریاست کی جانب منتقل ہونے کی تیاری کر رہا تھا این سی نے کہا کہ یہ کارروائی مختلف مرکزی اور ریاستی/مرکز کے زیر انتظام خطے کی ایجنسیوں کے درمیان مؤثر تال میل، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے، مسلسل کوششوں اور عوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔