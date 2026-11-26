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پلوامہ میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مشترکہ فرضی مشق کا انعقاد
ڈی پی ایل میں منعقدہ موک ڈرل میں مختلف محکموں نے شرکت کی، شام کے اوقات میں پانچ منٹ کا علامتی بلیک آؤٹ بھی ہوگا۔
Published : November 26, 2026 at 4:34 PM IST
پلوامہ: ضلعی انتظامیہ پلوامہ کی جانب سے قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی صورتِ حال کے دوران آپریشنل تیاریوں، باہمی رابطہ کاری اور فوری ردِعمل کی صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز (ڈی پی ایل) پلوامہ میں ایک مشترکہ فرضی مشق (موک ڈرل) کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشق کا بنیادی مقصد کسی بھی ناگہانی صورتِ حال میں ممکنہ نقصانات کو کم سے کم رکھنا اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔
اس مشترکہ موک ڈرل میں جموں و کشمیر پولیس، ضلعی انتظامیہ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سول ڈیفنس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کی ٹیموں سمیت رضاکاروں اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکاروں نے بھرپور حصہ لیا۔ مشق کے دوران ہنگامی صورتِ حال کا ایک فرضی منظر نامہ تشکیل دیا گیا، جس پر مختلف ٹیموں نے بروقت کارروائی، باہمی ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (اے ڈی سی) پلوامہ ڈاکٹر محمد اشرف نے کہا کہ اس مشق کا مقصد ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار تمام ٹیموں کی تیاریوں اور باہمی تال میل کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی مشقوں سے ردِعمل کے نظام میں موجود خامیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی ہوتی ہے، جنہیں بروقت دور کر کے متعلقہ محکموں کو مزید مستعد اور فعال بنایا جا سکتا ہے، تاکہ ضلع میں کسی بھی غیر متوقع صورتِ حال کے دوران انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
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ضلعی انتظامیہ کے مطابق ہنگامی تیاریوں کے اسی سلسلے کے تحت موک ڈرل کے بعد ضلع پلوامہ کے مختلف مقامات پر شام 6:30 بجے سے 6:35 بجے تک پانچ منٹ کے لیے علامتی بلیک آؤٹ بھی کیا جائے گا۔