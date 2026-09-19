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کاکاپورہ ریلوے اسٹیشن پر سکیورٹی فورسز کی مشترکہ موک ڈرل
موک ڈرل کا مقصد ہنگامی صورتحال یا ناخوشگوار واقعہ کی صورت میں فوری ردِعمل اور ریسکیو کارروائیوں کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔
Published : September 19, 2026 at 3:18 PM IST
پلوامہ : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں کاکاپورہ ریلوے اسٹیشن پر سکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ موک ڈرل میں ریلوے پروٹیکشن فورس، ریلوے پولیس، سی آر پی ایف، راشٹریہ رائفلز 50، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، ایس ڈی آر ایف، پی ایچ سی کاکاپورہ، ایس او جی کاکاپورہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی کاکاپورہ اور ایس ایچ او کاکاپورہ بھی موجود رہے اور مشق کی نگرانی کی۔
موک ڈرل کا مقصد کسی بھی ہنگامی صورتحال، سکیورٹی خطرے یا ناخوشگوار واقعے کی صورت میں مختلف اداروں کے درمیان باہمی رابطے، فوری ردِعمل اور ریسکیو کارروائیوں کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ مشق کے دوران متعلقہ ٹیموں نے فرضی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے، متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے، فائر ایمرجنسی سے نمٹنے اور ریسکیو کارروائیوں کو انجام دینے کی مشق کی۔
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ریلوے اسٹیشن جیسے حساس اور عوامی مقامات پر اس طرح کی مشترکہ مشقوں کا مقصد سکیورٹی اور ایمرجنسی رسپانس میکانزم کو مزید مؤثر بنانا اور مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس کے مطابق موک ڈرل کے ذریعے اہلکاروں کی تیاری، فوری فیصلہ سازی اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی کی صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ مشق میں شامل تمام اداروں نے باہمی تعاون کے ساتھ مختلف ذمہ داریاں انجام دیں، جبکہ عوامی تحفظ اور ہنگامی صورتحال میں فوری امداد کو خصوصی اہمیت دی گئی۔