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کاکہ پورہ ریلوے اسٹیشن پر مشترکہ موک ڈرل
موک ڈرل کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا جس میں مختلف حفاظتی دستوں اور سول محکموں نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 19, 2026 at 3:25 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کاکہ پورہ ریلوے اسٹیشن پر مختلف حفاظتی دستوں اور سول محکموں کی جانب سے مشترکہ موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد "ہنگامی صورتحال کے دوران متعلقہ اداروں کی تیاریوں، باہمی تال میل اور فوری کارروائی کرنے کی صلاحیتوں کا جائزہ لینا" تھا۔
اس مشق میں ریلوے پروٹیکشن فورس (RPF)، مقامی پولیس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF)، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (SDRF)، پرائمری ہیلتھ سینٹر کاکہ پورہ اور اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) کاکہ پورہ سمیت مختلف حفاظتی اور امدادی اداروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی آپریشنز کاکہ پورہ کے علاوہ گورنمنٹ ریلوے پولیس (GRP) کے سینئر افسران بھی موجود رہے، جنہوں نے مشق کی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔
موک ڈرل کے دوران فرضی ہنگامی صورتحال پیدا کرکے مختلف اداروں کی عملی تیاریوں کو پرکھا گیا۔ اس دوران علاقے کو محفوظ بنانے، لوگوں کو خطرے سے دور کرکے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے، زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے، طبی سہولیات کی فراہمی اور ریسکیو کارروائیاں انجام دینے کی مشق کی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری اور فوری فیصلہ سازی کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا۔
اس مشق کا بنیادی مقصد کسی بھی ناخوشگوار واقعے، ممکنہ خطرے یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران مختلف محکموں کے درمیان مؤثر رابطہ قائم کرنا اور مشترکہ طور پر فوری و مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔ خاص طور پر ریلوے اسٹیشن جیسے حساس اور عوامی آمدورفت کے اہم مقامات پر حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دی گئی۔
پولیس حکام کے مطابق موک ڈرل کے دوران شریک اداروں نے اپنے اپنے کردار ادا کیے اور باہمی تعاون کے ساتھ ہنگامی ردعمل کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح کی مشقوں کے ذریعے حفاظتی دستوں، طبی عملے اور امدادی ٹیموں کے درمیان تال میل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
حکام کے مطابق، عوامی مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسی مشقیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان سے اداروں کی تیاریوں کا جائزہ لینے، ممکنہ خامیوں کی نشاندہی کرنے اور مستقبل میں ریسکیو کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانے میں مدد ملتی ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران عوام کی حفاظت اور انہیں بروقت امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔