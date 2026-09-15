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ہمالیائی خطے میں مشترکہ طور کام کرنے کی ضرورت: پروفیسر شکیل احمد رومشو
پروفیسر شکیل احمد رومشو نے موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے جنوبی ایشیا کی مشترکہ آواز اور 'موسمیاتی انصاف' پر زور دیا۔
Published : September 15, 2026 at 8:57 AM IST
ترال: (شبیر ترال) معروف ماہرِ ارضیات اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے 'ای ٹی وی بھارت' کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پورے جنوبی ایشیا اور بالخصوص ہمارے ملک میں عموماً آفات کے بعد کی صورتحال پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ سال 2014 کے سیلاب کی مثال لیں تو اس وقت حکومتِ جموں و کشمیر نے دعویٰ کیا تھا کہ تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اگر اس رقم کا ایک معمولی سا حصہ بھی ہم نے آفت آنے سے پہلے، یعنی 'قبل از آفت' اقدامات پر خرچ کیا ہوتا، تو یقیناً یہ نقصان بہت کم ہوتا۔
اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آفت سے پہلے کی تیاری اور حکمتِ عملیوں پر زیادہ توجہ دی جائے۔ اسی طرح، جیسا کہ دیکھا گیا ہے، کسی بھی آفت کے دوران کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو نقصانات کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ چاہے وہ سیلاب ہو یا کوئی اور قدرتی آفت، غیر منصوبہ بند آبادیاں اور تعمیرات اس میں وہ عوامل بڑا منفی کردار ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس پہلے ہی ضروری ضوابط موجود ہیں، چاہے وہ بلڈنگ کوڈز ہوں یا آبی علاقوں اور ویٹ لینڈز سے متعلق قوانین۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ متعلقہ حکومتی ادارے ان قوانین اور ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں اور ان کا مؤثر نفاذ کریں۔
تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر اہم مقامات اور بنیادی ڈھانچوں کا، بالخصوص اسپتالوں، یونیورسٹیوں اور مذہبی مقامات کا، قدرتی آفات کے حوالے سے سکیورٹی آڈٹ اور خطرات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت حال میں نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔
پروفیسر شکیل احمد رومشو نے بتایا کہ نیپال میں حال ہی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس نے ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلیوں کو موضوعِ بحث بنا دیا ہے۔ تاہم، وہ واقعہ کوئی 'گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ' (GLOFs) نہیں تھا، بلکہ بنیادی طور پر ایک 'ہینگنگ گلیشیئر' کا ٹکڑا اچانک سرک گیا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے پتھر، مٹی اور دیگر ملبہ بھی نیچے آیا، جس کے نتیجے میں انتہائی شدت کا فلیش فلڈ آگیا۔
اگر ہم اس کا موازنہ بھارتی ہمالیہ سے کریں، تو وہاں بھی شدید موسمی واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے ہماری توجہ خاص طور پر گلیشیئر جھیل پھٹنے سے آنے والے سیلابوں پر مرکوز رہی ہے، جو کہ موسمیاتی تبدیلی کا ہی ایک واضح اثر ہیں۔ اگر ہم مشرقی ہمالیہ کو دیکھیں، تو وہاں خطرات سب سے زیادہ ہیں، خصوصاً نیپال سے متصل علاقوں میں۔ اسی طرح وسطی ہمالیہ میں بھی کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جہاں گلیشیئر جھیل پھٹنےکا شدید امکان پایا جاتا ہے۔
جہاں تک جموں، کشمیر اور لداخ کا تعلق ہے، تو یہاں ہماری حساسیت سب سے زیادہ چناب وادی میں ہے، اس کے بعد زانسکار کا نمبر آتا ہے، جب کہ کشمیر وادی میں یہ خطرہ نسبتاً کم ہے۔ گزشتہ 10 سے 15 برسوں کے دوران جو صورت حال سامنے آئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان شدید موسمی واقعات اور قدرتی آفات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ چاہے وہ فلیش فلڈز ہوں یا انتہائی شدت کی بارشیں، یہ سب اس بات کا عکاس ہیں کہ صورتِ حال انتہائی نازک ہے۔
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جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ "کیا ہمالیائی خطے میں پیدا ہونے والی یہ صورتِ حال مکمل طور پر موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے، یا اس کے پیچھے دیگر عوامل بھی کارفرما ہیں؟" تو پروفیسر رومشو نے وضاحت کی کہ اگر ہم اس کے محرکات کو دیکھیں تو دو اہم چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی محرک موسمیاتی تبدیلی ہی ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، گلیشیئرز کے پگھلنے سے جھیلیں بن رہی ہیں (جو GLOFs کا سبب بنتی ہیں) اور نتیجتاً فلیش فلڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اسی طرح، انتہائی شدت کی بارشیں اور بعض مقامات پر بادل پھٹنے کے واقعات بھی اسی بدلتی ہوئی صورتِ حال کا حصہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری حساسیت کی دوسری بڑی وجہ، موسمیاتی تبدیلی کے علاوہ، وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جو ہم نے ان علاقوں میں قائم کر رکھا ہے۔ چاہے وہ ہماری آبادیاں ہوں، سیاحتی مقامات ہوں یا ہائیڈرو پاور منصوبے، ہم نے ان میں سے بہت سے منصوبے ندیوں اور وادیوں کے نچلے حصوں میں قائم کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ تمام بنیادی ڈھانچے ایسی قدرتی آفات کی زد میں زیادہ آسانی سے آ جاتے ہیں۔"
پروفیسر رومشو نے اصرار کیا کہ "میرے خیال میں ہمیں اس صورتِ حال کا ازسرِنو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی پر ہمارا براہِ راست کنٹرول بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ جب تک پوری انسانیت مل کر کوشش نہیں کرے گی، ہم عالمی موسمیاتی تبدیلی کو مکمل طور پر روک نہیں سکتے، البتہ اس کی شدت کو کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن، اس کے منفی اثرات کو، چاہے وہ ہمارے بنیادی ڈھانچے پر ہوں یا قدرتی وسائل پر، ہم بڑی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی منصوبہ بندی، انفراسٹرکچر اور ترقیاتی سرگرمیوں کا ازسرِنو جائزہ لینا ہوگا۔"
جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ "کیا ہمالیائی خطے میں واقع ممالک کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے؟" تو پروفیسر رومشو نے جواب دیا کہ "یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کیونکہ ہماری جغرافیائی صورت ِ حال تقریباً ایک جیسی ہے۔ ہم ایک ہی خطے اور ایک جیسی زمینی ساخت میں رہتے ہیں۔ ہماری کمزوریاں، خطرات اور مسائل بھی مشترک ہیں، اور ان کے اسباب و نتائج بھی بڑی حد تک یکساں ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہمیشہ سب کا فائدہ ہے۔"
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انہوں نے خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ اگر آپ اس پورے خطے کو دیکھیں، چاہے وہ ہندوکش ہمالیہ ہو، بھارت ہو، پاکستان ہو، چین ہو، بھوٹان ہو یا نیپال تو اس خطے کے بیشتر ممالک عالمی موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں ان کا حصہ بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے سب سے زیادہ منفی اثرات کا سامنا یہی ممالک کر رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اسی حوالے سے سال 2024 میں عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک اہم ترین طریقۂ کار قائم کیا گیا، جسے ہم 'لاس اینڈ ڈیمیج' فنڈ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ملک کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، جب کہ وہ ملک اس کا ذمہ دار نہیں ہے، تو اسے اس نقصان کے ازالے کے لیے مالی مدد اور معاوضہ فراہم کیا جائے۔"
پروفیسر رومشو نے تجویز دی کہ "مجھے لگتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جس طرح سیلاب، بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈز کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے جنوبی ایشیا کے ممالک کو عالمی برادری کے سامنے مشترکہ اور مؤثر انداز میں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے لیے مناسب معاوضے اور سائنسی و مالی مدد کی ضرورت ہے۔"
انٹرویو کے آخر میں سیاسی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "اگرچہ میں یہ بھی کہوں گا کہ خطے کی موجودہ مشکل سیاسی صورتِ حال کی وجہ سے یہ مشترکہ کوشش ابھی پوری طرح ممکن نہیں ہو پا رہی، تاہم، چونکہ یہ ہم سب کی بقا اور مستقبل کا مشترکہ مسئلہ ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ سنگین چیلنج خطے کے ممالک کو ایک ساتھ آنے اور عالمی سطح پر 'موسمیاتی انصاف' کے لیے ایک توانا اور مشترکہ آواز بلند کرنے پر مجبور کرے گا۔"
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