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یومِ آزادی سے قبل کٹرہ میں مشترکہ اینٹی فدائین موک ڈرل، سکیورٹی و ہنگامی اداروں کی تیاری کا جائزہ
پولیس کے مطابق مشق کے دوران اسپورٹس اسٹیڈیم میں دہشت گردی سے متعلق ایک فرضی سکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی۔
Published : August 12, 2026 at 8:16 PM IST
جموں : یومِ آزادی کی تقریبات کے پیشِ نظر ضلع پولیس ریاسی کی جانب سے کٹرہ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں مشترکہ اینٹی فدائین سکیورٹی موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مشق کا مقصد سکیورٹی اور ہنگامی خدمات سے وابستہ مختلف اداروں کی تیاری، باہمی رابطہ کاری اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی صلاحیت کا عملی جائزہ لینا تھا۔
موک ڈرل کی نگرانی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، کٹرہ نے کی۔ مشق میں ضلع پولیس ریاسی، اسپیشل آپریشن گروپ (ایس او جی) کٹرہ، سی آر پی ایف کی چھٹی بٹالین اور 173 آرمی میڈیم رجمنٹ کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے بھی مشق میں فعال طور پر شرکت کی۔
پولیس کے مطابق مشق کے دوران اسپورٹس اسٹیڈیم میں دہشت گردی سے متعلق ایک فرضی سکیورٹی صورتحال پیدا کی گئی، جس کے تحت سکیورٹی فورسز کے فوری ردِعمل اور مختلف اداروں کے درمیان تال میل کا جائزہ لیا گیا۔ مشق کے دوران سکیورٹی اہلکاروں کی فوری نقل و حرکت، علاقے کا محاصرہ، تلاشی اور کلیئرنس آپریشن، فرضی خطرے کو ناکارہ بنانا، شہریوں کا محفوظ انخلا اور زخمی افراد کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کے طریقۂ کار کو عملی طور پر جانچا گیا۔
اس کے علاوہ فائر اینڈ ایمرجنسی رسپانس کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ مختلف اداروں کے درمیان مواصلاتی نظام اور فوری ردِعمل کے طریقۂ کار کی مؤثریت کو پرکھا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق موک ڈرل کے دوران طے شدہ معیاری عملی طریقۂ کار (ایس او پیز) پر عمل درآمد، مواصلاتی رابطے، عملی ہم آہنگی اور فوری فیصلہ سازی پر خصوصی توجہ دی گئی۔
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مشق کے نتائج کی بنیاد پر ان شعبوں کی بھی نشاندہی کی گئی جہاں مزید بہتری کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ اس طرح کی مشترکہ مشقوں کا مقصد مختلف سکیورٹی اور ہنگامی اداروں کے درمیان بہتر تال میل، مؤثر مواصلات اور فوری ردِعمل کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانا ہے۔