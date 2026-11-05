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رامبن میں روزگار میلے کا انعقاد، سینکڑوں نوجوانوں کی شرکت
رامبن میں منعقدہ روزگار میلے کا ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا، جہاں نجی شعبے میں ملازمتوں کے لیے پانچ سو نوجوانوں نے اندراج کروایا۔
Published : November 5, 2026 at 9:00 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں ضلع روزگار و مشاورت مرکز (ڈی ای سی سی)، جسے ماڈل کریئر سینٹر رامبن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے ضلع انتظامیہ کے زیرِ اہتمام بدھ کے روز مائترا میں ایک روزگار میلے کا انعقاد کیا۔
اس روزگار میلے کا افتتاح ڈپٹی کمشنر رام بن، محمد الیاس خان نے کیا۔ اس موقعے پر سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس رام بن انا لتا سنہا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رام بن ورونجیت سنگھ چراک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ پیوشا کھجوریہ سمیت ضلع کے دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔
ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں بے روزگار اور روزگار کے متلاشی نوجوانوں نے اس میلے میں شرکت کی اور روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممکنہ آجروں اور نجی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ براہِ راست تبادلہ خیال میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔
منتظمین کے مطابق، اس روزگار میلے کے دوران تقریباً 500 نوجوانوں نے نجی شعبے کے مختلف اداروں میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے اپنا اندراج کروایا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد روزگار کے متلاشی نوجوانوں اور ممکنہ آجروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا، تاکہ دونوں کے درمیان براہِ راست رابطہ قائم ہو، نجی شعبے میں دستیاب روزگار کے مواقع کے بارے میں آگاہی پیدا ہو اور نوجوانوں کو اپنے کیریئر کے انتخاب میں رہنمائی مل سکے۔
یہ پروگرام ضلع انتظامیہ کی جانب سے رام بن ضلع کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کو فروغ دینے، ہنرمندی کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرنے اور انہیں مناسب ملازمتیں فراہم کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیا گیا تھا۔