اننت ناگ میں روزگار میلہ منعقد، 170 تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مختلف کمپنیوں میں ملازمتیں فراہم
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے کہاکہ انتظامیہ نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔
Published : March 24, 2026 at 4:57 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) ضلع اننت ناگ میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے ایک شاندار اور منظم جاب فیئر (روزگار میلہ) کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اہم پروگرام کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے کیا، جس میں ضلع بھر سے بڑی تعداد میں نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
اس روزگار میلے میں مختلف نجی شعبہ کی تقریباً 20 معروف کمپنیوں نے شرکت کی اور موقع پر ہی امیدواروں کے انٹرویوز اور سلیکشن کا عمل انجام دیا گیا۔ میلے کے دوران کل 170 تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو مختلف کمپنیوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے، جو کہ ضلع میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے مسئلے کے حل کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے کہا کہ انتظامیہ نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام نہ صرف نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں بلکہ انہیں نجی شعبے کے تقاضوں سے بھی روشناس کراتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھاریں، جدید ہنر سیکھیں اور بدلتے ہوئے مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ضلع انتظامیہ مستقبل میں بھی اس طرح کے روزگار میلوں کا انعقاد جاری رکھے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے اور انہیں باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ یہ روزگار میلہ آجرین اور ملازمت کے خواہشمند افراد کے درمیان ایک مؤثر پل ثابت ہوا، جہاں دونوں کو ایک دوسرے سے براہ راست بات چیت اور مواقع کا تبادلہ کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح کے اقدامات نہ صرف نوجوانوں کی معاشی حالت بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ خطے کی مجموعی اقتصادی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
مقامی نوجوانوں اور شرکت کرنے والی کمپنیوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ایسے پروگرامز کو مستقل بنیادوں پر منعقد کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہو سکیں۔