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جموں میں سڑکوں اور صفائی کی نگرانی مصنوعی ذہانت کے سپرد
جموں میونسپل کارپوریشن نے اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے جس سے شہری سہولیات کی نگرانی مزید تیز ہونے کی امید ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 19, 2026 at 5:00 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں میونسپل کارپوریشن (جے ایم سی) نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی مدد سے چلنے والی مشینیں متعارف کی ہیں۔ میونسپل حکام کے مطابق یہ مشینیں سڑکوں میں بنے گڑھوں، سڑکوں پر پڑے کچرے اور دیگر 19 امور کی نشاندہی کرکے کم وقت میں ان کے ازالے میں مدد کریں گی، حکام کے مطابق ان امور کے ساتھ ساتھ تعمیراتی سرگرمیوں کی بھی یہ مشینیں کم سے کم انسانی مداخلت کے ساتھ نشاندہی کرتی ہیں۔
یہ اے آئی مشین گزشتہ ہفتے ہی متعارف کی گئی تھی اور اب جے ایم سی کے دائرہ اختیار میں جموں شہر کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جے ایم سی کمشنر، دیوانش یادو، نے کہا کہ گزشتہ ہفتے لانچ کے بعد اے آئی سے چلنے والا نظام فعال ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ "جے ایم سی کی کچرا جمع کرنے والی گاڑیوں پر 10 کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جو شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتے ہوئے 22 مختلف پہلوؤں سے متعلق معلومات جمع کرتے ہیں۔ ان میں سڑکوں کے گڑھے، کچرے کے ڈھیر، عمارتوں کی تعمیر اور دیگر معاملات شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "یہ کیمرے اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل شدہ تصاویر اور ویڈیوز کا تجزیہ کرتے ہیں اور طے شدہ رہنما اصولوں کے مطابق ڈیٹا تیار کرتے ہیں۔" کمشنر کے مطابق یہ کیمرے پروگرام کیے جا سکتے ہیں اور گڑھوں، کچرے، تعمیراتی سرگرمیوں سمیت مختلف چیزوں کی نشاندہی کرکے مقررہ معیار کے مطابق معلومات فراہم کرتے ہیں۔
جے ایم سی نے یہ اے آئی نظام حکومت ہند کے نیشنل کلین ایئر پروگرام (این سی اے پی) کے تحت متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد جموں میں بنیادی شہری سہولیات کو بہتر بنانا ہے۔ کارپوریشن نے 1.3 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک اے آئی سے چلنے والی خصوصی مشین بھی خریدی ہے، جو میونسپل حدود میں سڑکوں کے گڑھوں کو سیمی آٹومیٹک کولڈ ایملشن پیچنگ سسٹم کے ذریعے بھرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔
جے ایم سی کا مکینیکل ونگ اس منصوبے کی نگرانی کر رہا ہے۔ دن بھر اے آئی کیمروں کے ذریعے جمع کیا گیا ڈیٹا دفتر میں پراسیس کیا جاتا ہے، جبکہ رات کے وقت اسی معلومات کی بنیاد پر مشین سڑکوں کے گڑھے بھرنے کا کام انجام دیتی ہے۔
مون سون کے دوران جموں شہر کی سڑکیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو گڑھوں سے نجات پانے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار یہی گڑھے مسافروں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں اور حادثات کا سبب بھی بنتے ہیں۔
یہ جدید ٹیکنالوجی صرف جے ایم سی کی حدود کے اندر دستیاب ہوگی، جبکہ میونسپل حدود سے باہر کی سڑکیں اس منصوبے کے دائرے میں شامل نہیں ہوں گی۔
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