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اساتذہ کو غیر تدریسی فرائض سے آزاد کریں، کلاس روم کی تعلیم پر توجہ دیں: جے کے ٹی ایف
JKTF نے سی ای او رامبن پر زور دیا کہ وہ اساتذہ کو غیر تدریسی فرائض سے آزاد کریں، کلاس روم ایجوکیشن پر توجہ دیں۔
Published : July 6, 2026 at 9:23 AM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کے ایک وفد نے چیف ایجوکیشن آفیسر، رام بن، شری اونیل کمار بٹ اتوار کے روز سے ملاقی ہوا وفد کی قیادت گلزبیر ڈینگ نائب صدر، جموں و کشمیر ٹیچرز فورم سرجیت سنگھ کٹوچ ضلع صدر ربمبن اور نعیم احمد راٹھور ضلع چیئرمین، رامبن نے کی۔ وفد میں ضلع رام بن کے مختلف تعلیمی زونوں سے تعلق رکھنے والے عہدیدار بھی شامل تھے۔
اس موقع پر جموں و کشمیر ٹیچرز فورم کی قیادت نے نو تعینات چیف ایجوکیشن آفیسر کا گلدستہ پیش کرکے پرتپاک استقبال کیا اور ان کی کامیاب مدتِ ملازمت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
ملاقات کے دوران فورم کے قائدین نے ضلع رام بن کی تدریسی برادری کو درپیش مختلف اہم مسائل چیف ایجوکیشن آفیسر کے سامنے پیش کیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اساتذہ کو بنیادی طور پر صرف تدریسی فرائض انجام دینے دیے جائیں اور انہیں غیر تدریسی ذمہ داریاں صرف ناگزیر ہنگامی حالات میں ہی سونپی جائیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اساتذہ کی تمام تر توجہ طلبہ کی تعلیم و تربیت پر مرکوز رہنی چاہیے تاکہ تعلیمی معیار کسی بھی صورت متاثر نہ ہو۔
وفد نے مختلف تعلیمی اور ہم نصابی شعبوں میں اساتذہ کی نمایاں کامیابیوں کو سراہتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تدریسی برادری کی حوصلہ افزائی اور تعاون کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے۔
وفد نے مزید مطالبہ کیا کہ اساتذہ کو معمول کی سرکاری و دفتری ذمہ داریوں سے حتی الامکان مستثنیٰ رکھا جائے تاکہ وہ مکمل توجہ طلبہ کی تعلیم پر دے سکیں۔ اگر کسی ناگزیر صورتحال میں ایسی ذمہ داریاں سونپنا ضروری ہو تو یہ ذمہ داریاں مکمل شفافیت کے ساتھ روٹیشن کی بنیاد پر تفویض کی جائیں۔ وفد نے انتظامی امور میں شفافیت، جوابدہی، بروقت فیصلہ سازی اور کرپشن سے پاک نظامِ انتظامیہ کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ محکمۂ تعلیم سے متعلق کئی دیگر اہم معاملات بھی چیف ایجوکیشن آفیسر کی توجہ میں لائے گئے۔
وفد کی جانب سے اٹھائے گئے نکات پر چیف ایجوکیشن آفیسر، رام بن، شری اونیل کمار بھٹ نے تفصیل سے گفتگو سنی اور یقین دلایا کہ تمام جائز مطالبات اور مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہر استاد کی اولین ذمہ داری کلاس روم میں رہ کر طلبہ کی تعلیمی بہتری اور ہمہ جہت ترقی کے لیے پوری لگن اور دیانت داری سے خدمات انجام دینا ہے۔
اس موقع پر دیگر شرکاء میں شبیر احمد نائب چیئرمین رامیش سنگھ سینئر لیکچرار امیت سنگھ یکچرار، ہائر سیکنڈری اسکول رام بن، شبیر احمد لیکچرار محمد سلیم چوہدری ضلع جنرل سیکرٹری جگجیت سنگھ زونل صدر، رام بن، راج کمار بھاردواج زونل صدر، بٹوٹ محمد جاوید، نثار احمد ڈینگ، کلبھوشن سنگھ، سدرشن سنگھ سمیت جموں و کشمیر ٹیچرز فورم اور این جے سی اے کے متعدد عہدیداران اور اراکین بھی موجود تھے۔