رامبن کا تاریخی ڈاک بنگلہ خستہ حالی کا شکار، پی ڈی پی رہنما طارق سلیم ملک نے بحالی کا کیا مطالبہ
Published : January 15, 2026 at 4:36 PM IST
رامبن (جموں و کشمیر): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں واقع قصبہ قدیم کے تاریخی ڈاک بنگلہ رامبن کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے سینئر رہنما طارق سلیم ملک نے کہا ہے کہ یہ تاریخی عمارت گزشتہ دو دہائیوں سے مرمت اور بحالی کی منتظر ہے، جس کے باعث ضلع میں سیاحوں اور سرکاری مہمانوں کے قیام کا کوئی مناسب انتظام باقی نہیں رہا۔
طارق سلیم ملک نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایک زمانے میں یہی ڈاک بنگلہ ملک کی اہم شخصیات کا مسکن رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی، سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور نامور فلمی اداکار سنیل دت جیسے معززین نے بھی یہاں قیام کیا تھا، لیکن آج یہ تاریخی ورثہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے اور خستہ حالی کے باعث استعمال کے قابل نہیں رہا۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ضلع رامبن میں کسی بھی خصوصی مہمان یا مسافر کو رات گزارنے کے لیے مناسب جگہ میسر نہیں، جو ایک اہم ضلع اور جموں و کشمیر کے دونوں صوبوں جموں اور سرینگر کے درمیان واقع ہونے کے باوجود انتہائی افسوسناک امر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ پورے جموں و کشمیر میں ڈاک بنگلوں کی سہولیات موجود ہیں، مگر رامبن کو مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے مکمل طور پر نظرانداز کیا جا رہا ہے، خاص طور پر سیاحوں کے لیے یہاں کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے۔
طارق سلیم ملک نے الزام عائد کیا کہ رامبن جیسے اہم جغرافیائی اور تاریخی مقام کے باوجود سرکاری بے توجہی نے اس ضلع کو سیاحتی نقشے سے تقریباً باہر کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ تاریخی عمارت مکمل طور پر منہدم ہو سکتی ہے، جس سے ایک قیمتی ورثہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔
پی ڈی پی کے سینئر رہنما نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور رامبن سے رکن اسمبلی ایڈووکیٹ ارجن سنگھ سے پرزور اپیل کی کہ وہ ذاتی مداخلت کرتے ہوئے ڈاک بنگلہ رامبن کی تعمیر نو، مرمت اور بحالی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تاریخی عمارت کو بحال کر کے نہ صرف اس کی قدیم شان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے بلکہ رامبن میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا اور مسافروں کو بنیادی سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔