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بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں؛ میرواعظ کشمیر عمر فاروق کا حکومت سے مطالبہ
میرواعظ فاروق نے امتحانات میں بے ضابطگیوں کے الزامات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ( JKSSB PAPER LEAK CASE)
By PTI
Published : November 23, 2026 at 7:34 AM IST
سرینگر: میرواعظِ کشمیر مولوی عمر فاروق نے اتوار کے روز حکومت پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر میں سرکاری بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں اور دھاندلی کی شفاف تحقیقات کو یقینی بنائے، جن کے خلاف مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں طلبہ و امیدواروں کے شدید احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔
جے کے ایس ایس بی امتحانات میں دھاندلی کے ماضی کے واقعات کا حوالہ
میرواعظ عمر فاروق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے ایک بیان میں کہا، "جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (JKSSB) کے زیرِ اہتمام منعقدہ فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (FAA) امتحانات میں دھاندلی کے الزامات، جن کے خلاف کشمیری طلبہ شدید احتجاج کر رہے ہیں، اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پیپر لیک اور بدعنوانیوں کے اسی طرح کے سنگین الزامات 2022 کے پولیس سب انسپکٹر (PSI) اور ایف اے اے (FAA) امتحانات کے ساتھ ساتھ 2025 کے جونیئر انجینئر (JE) الیکٹریکل امتحان میں بھی لگائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی مؤثر تحقیقات نہیں کی گئیں۔"
ثبوتوں کے باوجود کارروائی نہ ہونے پر طلبہ سڑکوں پر آنے پر مجبور
انہوں نے مزید کہا کہ جموں میں اس معاملے سے جڑے مبینہ سہولت کاروں کی گرفتاری اور ان کے قبضے سے حساس دستاویزات کی برآمدگی قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے کافی ثبوت ہونا چاہیے تھی۔
میرواعظ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ تمام تر ٹھوس ثبوتوں کے باوجود حکام کی جانب سے اس معاملے کو سنبھالنے کے غیر سنجیدہ طریقے نے محنتی طلبہ کو اس قدر مایوس کر دیا ہے کہ وہ جواب دہی اور احتساب کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔"
ذمہ داری کے تعین اور شفاف بھرتی عمل کا مطالبہ
میرواعظ عمر فاروق نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا ضرور کرے کہ پریشان حال طلبہ کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ انہوں نے سوال اٹھایا، "اگر پورا نظام ہی نوجوانوں کو ناکام بنا دے تو وہ آخر کیا کریں؟ حکومت اب کم از کم اتنا ضرور کر سکتی ہے کہ اس معاملے میں ذمہ داری کا تعین کرے، ملوث قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر دوبارہ امتحان یا امتحان کی منسوخی کا اعلان کرے۔"
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جموں و کشمیر کے نوجوانوں اور عوام کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بھرتی کے عمل کے تقدس اور مکمل شفافیت کو ہر صورت برقرار رکھنا یقینی بنایا جائے۔