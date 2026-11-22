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جے کے ایس ایس بی پیپر لیک کیس: مرکزی سرغنہ اور 6 سرکاری ملازمین سمیت 20 ملزمان گرفتار
جوگندر سنگھ نے بتایاکہ امتحانی مرکز کے ملازم کی مدد سے پرچہ لیک کیاگیا، حکومتی مشیر ناصراسلم وانی نے سخت کارروائی کی یقین دہانی کی۔
Published : November 22, 2026 at 7:22 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) جموں جوگندر سنگھ نے اتوار کے روز جموں میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کے امتحانات میں نقل اور پرچہ لیک کرنے والے منظم گروہ کے خلاف پولیس کی بڑی کامیابی کی تفصیلات فراہم کیں۔ انہوں نے بتایا کہ خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی سائنسی بنیادوں پر جاری تفتیش کے نتیجے میں اب تک اس نیٹ ورک کے مرکزی سرغنہ اور 6 سرکاری ملازمین سمیت کل 20 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایس ایس پی جموں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 16 تاریخ کی بریفنگ کے بعد جب تفتیش کا دائرہ وسیع کیا گیا تو تین الگ الگ ایف آئی آر درج کر کے ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی گئی، جس میں ایس او جی، ڈی ایس پی صاحبان، متعلقہ تھانہ پولیس اور پراسیکیوشن ونگ مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ عدالت میں ملزمان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گرفتار کیے گئے 6 سرکاری ملازمین کا تعلق جے کے ایس ایس بی سے نہیں ہے، تاہم ان کے متعلقہ محکموں کو محکمانہ کارروائی کے لیے تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے۔
ایس ایس پی جوگندر سنگھ نے انکشاف کیا کہ مرکزی سرغنہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار اور دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پورا منصوبہ بنایا اور ایک تیسرے شخص کو اس میں شامل کیا۔ تاہم اس تیسرے شخص نے سرغنہ کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنا الگ گروپ بنا لیا اور 20 سے 22 امیدواروں سے رابطہ کر کے ان کے اصل تعلیمی دستاویزات اور 4 سے 5 افراد سے خالی چیک بطور ضمانت رکھ لیے، جن سے کام ہونے کے بعد رقم وصول کی جانی تھی۔ تحقیقات کے مطابق پرچہ لیک کرنے کے لیے امتحانی مرکز کے اندر موجود ایک ملازم کی مدد حاصل کی گئی۔
امتحان شروع ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد جب غیر حاضر امیدواروں (جو تقریباً 30 سے 40 فیصد ہوتے ہیں) کی خالی میزوں سے اضافی پرچے اکٹھے کیے جا رہے تھے، تو اندر موجود ملازم نے ایک پرچہ نکال کر باہر کھڑے ساتھی کے حوالے کیا۔ اس ساتھی نے پرچہ مرکزی ملزم کو دیا جس نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کی تصاویر کھینچیں اور پرچہ واپس کر دیا تاکہ اسے دوبارہ کمرے میں جمع کرایا جا سکے اور کسی کو شک نہ ہو۔ بعد ازاں ان تصاویر کو پہلے سے بنائے گئے ایک ٹیلی گرام گروپ میں شیئر کیا گیا، جہاں سے مراکز کے باہر گاڑیوں میں بیٹھے سہولت کاروں نے الیکٹرانک آلات کے ذریعے اندر موجود امیدواروں کو جوابات فراہم کیے۔
ایس ایس پی جموں نے بتایا کہ امتحان کے دن تقریباً 25 سے 26 امیدواروں کو اس طریقے سے پرچہ حل کروایا جانا تھا، لیکن پولیس کی بروقت کارروائی اور مداخلت کے باعث 22 سے 23 امیدواروں کو نقل کرنے سے روک دیا گیا۔ صرف دو امیدوار الیکٹرانک آلات کی مدد سے پرچہ حل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جنہیں پرچہ لیک کرنے والے پورے گروہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید بتایا کہ تفتیش کے دوران ملزمان نے اعتراف کیا کہ انہوں نے نقل کے یہ جدید طریقے گوگل، فیس بک اور دیگر ایپس پر سرچ کر کے سیکھے تھے۔
پولیس اب اس پہلو پر بھی متعلقہ ایجنسیوں اور محکموں کے ساتھ مل کر باریک بینی سے تحقیق کر رہی ہے کہ سخت سیکیورٹی انتظامات کے باوجود امیدوار الیکٹرانک آلات امتحانی مرکز کے اندر کیسے لے جانے میں کامیاب ہوئے، تاکہ مستقبل میں ایسے تمام راستے بند کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ مزید 20 سے 21 مشتبہ امیدواروں کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں اور ان سے تفتیش کے بعد مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے اتوار کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے جے کے ایس ایس بی امتحان سے متعلق پیدا ہونے والے تنازع کا سخت نوٹس لیا ہے اور کسی کو بھی نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف جاری احتجاج اور امتحان منسوخ کرنے کے مطالبات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پورے معاملے کی باریک بینی سے نگرانی کر رہی ہے اور جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے تفصیلی معلومات تھوڑی ہی دیر میں ہونے والی پریس کانفرنس میں فراہم کر دی جائیں گی۔
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سال 2019 کے بعد بھرتی عمل میں سامنے آنے والے اسکینڈلز سے متعلق سوال پر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ 2024 سے قبل پیش آنے والے واقعات کی ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں ہے، تاہم وہ یقین دلاتے ہیں کہ اب تمام امتحانات صاف اور شفاف طریقے سے منعقد ہوں گے تاکہ طلبا کا نظام پر اعتماد برقرار رہے۔ بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ سامنے آنے کے ساتھ ہی سرینگر اور جموں میں امیدواروں نے احتجاج کیا اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔