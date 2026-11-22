ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مبینہ امتحان دھاندلی معاملہ: پولیس نے مظاہرین کو دھرنے سے ہٹا دیا، روح اللہ مہدی کا دعویٰ
روح اللہ مہدی کے مطابق سرینگر میں امتحان میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جاری دھرنے کو پولیس نے رات گئے ختم کرا دیا۔
By PTI
Published : November 22, 2026 at 7:22 AM IST
سرینگر: سرینگر کے سابق رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے سنیچر کے روز دعویٰ کیا کہ پولیس نے انہیں اور احتجاج کرنے والے طلبہ کو شیرِ کشمیر پارک سے زبردستی ہٹا دیا ہے، جہاں وہ سرکاری بھرتی کے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف دھرنا دے رہے تھے۔
مہدی، جنہوں نے حال ہی میں طویل اختلافات کے بعد حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ساتھ اپنی 24 سالہ وابستگی ختم کرتے ہوئے لوک سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا، طلبہ کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کے لیے اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے۔
یہ طلبہ جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کے تحت منعقد ہونے والے فنانس اکاؤنٹس اسسٹنٹ (ایف اے اے) بھرتی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔
We did not leave. We were removed. Reports that @RuhullahMehdi "left" the JKSSB protest site are false. Late tonight the peaceful sit-in was forcibly broken up by police. Students and Aga Sb were removed from the site against their will. The demand stands: a fair probe into the alleged FAA rigging. This fight isn't over.— Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) November 21, 2026
روح اللہ مہدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ "جب تک جواب نہیں ملتا، گھر واپسی نہیں ہوگی۔ رات ڈھلنے کے باوجود طلبہ ایف اے اے امتحان میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ثابت قدمی سے بیٹھے ہیں۔" انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ "جب تک ضرورت پڑی" وہ طلبہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ "یہ دھرنا اسی وقت ختم ہوگا جب طلبہ کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے۔" مہدی نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پولیس مظاہرین کے لیے پارک کے اندر کھانا اور کمبل لے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔
ان کی پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ "نہ کھانا، نہ کمبل، اور نہ ہی اندر جانے کی اجازت۔ پرامن دھرنے پر بیٹھے طلبہ کو سرینگر کی اس شدید سرد رات میں ٹھٹھرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کا واحد ’جرم‘ ایف اے اے امتحان میں مبینہ دھاندلی کے خلاف انصاف مانگنا ہے۔ یہ احکامات کس نے جاری کیے ہیں؟"
تاہم، روح اللہ مہدی کے دفتر نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ کے ذریعے دعویٰ کیا کہ رات گئے پولیس نے مہدی اور دیگر مظاہرین کو پارک سے ہٹا دیا۔ دفتر کے بیان میں کہا گیا کہ "ہم خود نہیں گئے، بلکہ ہمیں زبردستی ہٹایا گیا ہے۔ یہ خبریں جھوٹی ہیں کہ روح اللہ مہدی نے جے کے ایس ایس بی احتجاجی مقام چھوڑ دیا ہے۔ آج رات گئے پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پرامن دھرنا ختم کرا دیا۔ طلبہ اور آغا صاحب کو ان کی مرضی کے خلاف احتجاجی مقام سے ہٹا دیا گیا ہے۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ امتحان میں مبینہ دھاندلی کی منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ بدستور برقرار ہے اور "یہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔" جے کے ایس ایس بی کے 15 نومبر کو منعقد ہونے والے ایف اے اے بھرتی امتحان کے بعد مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات نے احتجاج اور تحقیقات کے مطالبات کو جنم دیا ہے۔
مزید پڑھیں: بھرتی عمل میں بدعنوانی قتل سے زیادہ سنگین جرم : آغا روح اللہ
اس سے قبل، مہدی نے بھرتیوں میں مبینہ بے ضابطگیوں پر جموں و کشمیر انتظامیہ اور عمر عبداللہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر طلبہ کے مستقبل سے کھیلنے کا الزام عائد کیا۔
نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے مہدی نے کہا کہ وہ احتجاج کی قیادت نہیں کر رہے بلکہ صرف مظاہرین کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "یہ دھرنا طلبہ کا اپنے مطالبات، ایک حقیقی مسئلے اور اپنی جائز امنگوں کے لیے ہے۔ میں ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں؛ وہ میرے ساتھ شامل نہیں ہو رہے۔"
حکومت پر تنقید کرتے ہوئے مہدی نے کہا کہ ان کے لیے طلبہ کے مستقبل سے زیادہ ان کے ذاتی عزائم اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "یہ کام ہماری منتخب حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔ ان نوجوانوں کو اپنی پڑھائی اور روزمرہ کی ذمہ داریاں چھوڑ کر یہاں سڑکوں پر آنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "طلبہ کا مستقبل اور نوجوانوں کی حالتِ زار ان (حکومت) کی ترجیح نہیں ہے۔" نمایاں شیعہ رہنما نے کہا کہ ایل جی انتظامیہ اور منتخب حکومت نے "ہمارے بچوں کے مستقبل کو فٹ بال کا کھیل بنا دیا ہے"، جہاں دونوں ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: ایس ایس بی امتحان میں دھاندلی طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ، تمام بھرتیاں روکی جائیں: محبوبہ مفتی
انہوں نے کہا کہ "انتظامیہ نے اب جموں و کشمیر میں اسے ایک معمول بنا لیا ہے — گھوٹالے ہوتے ہیں، بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، لیکن جوابدہی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو یہ اپنی ذمہ داری سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "آپ طلبہ کا مستقبل چھین رہے ہیں۔ آپ ان سے جائز مواقع چھین رہے ہیں۔"
مہدی نے منتخب حکومت اور ایل جی انتظامیہ دونوں پر زور دیا کہ وہ بھرتی کے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے احتجاج کرنے والے امیدواروں سے بات چیت کریں۔
انہوں نے کہا کہ "سال 2024 میں ہم نے اس حکومت کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ وہ ترامیم کرے گی اور اصلاحات لائے گی۔ اب منتخب حکومت کہتی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔"
انہوں نے رواں سال مئی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں ہونے والے جے کے ایس ایس بی کے جائزہ اجلاس کا بھی حوالہ دیا۔ مہدی نے کہا کہ "جب جائزہ اجلاس بلانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، لیکن جب ذمہ داری لینے کا وقت آتا ہے تو یہ ان کے اختیار میں نہیں رہتا۔" انہوں نے مزید کہا کہ مبینہ بے ضابطگیوں پر جوابدہی طے کی جانی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔
مزید پڑھیں:
التجا مفتی کے، جے کے ایس ایس بی بھرتی گھوٹالے کے الزامات کو نیشنل کانفرنس نے مسترد کر دیا
جے کے ایس ایس بی امتحان میں نقل کا منصوبہ ناکام، 14 افراد گرفتار، آلات اور گاڑیاں ضبط، تین ایف آئی آر درج