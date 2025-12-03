ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایم ایچ اے کی طرف سے کیے گے سروے میں تھنہ منڈی تھانہ سرے فہرست
جموں وکشمیر کے ضلع راجوری کے تھنہ منڈی کا تھانہ ایم ایچ اے سروے میں ملک بھر میں 14نمبر اورجموں کشمیرمیں اول نمبرپرآیا ہے۔
Published : December 3, 2025 at 4:20 PM IST
راجوری (جہانگیر خان): منسٹری آف ہوم افیئر کی جانب سے ہندوستان بھر میں پولیس تھانوں کےکام کاج کا معائنہ کیا گیا جس میں سرحدی ضلع راجوری کےتحت آنے والے سب ڈویژن تھنہ منڈی کی پولیس تھانہ ملک بھر میں 14 نمبر اور جموں کشمیر میں اول نمبرپر آیا ہے یہ تھانہ سرحدی ضلع راجوری کےتحت آتا ہے اور دور دراز سب ڈویژن تھنہ منڈی میں ہے۔
یہاں پر تعیناتھ سٹیشن ہاوس آفیسر انسپکٹر ہلال اظہر نے اپنی تعیناتی کے دوران عوام دوست اور سماج دشمن تمام کاموں کو بڑی بے باکی سے انجام دیا جا رہا ہے ایس ایچ او تھنہ منڈی ہلال اظہر نے علاقے میں سب سےبڑی پھیلنے والی وبا نشہ کو ختم کرنے کیلئے اپنا اہم رول ادا کیا تھنہ منڈی تھانے پر تعینات تمام عملے نے ایس ایچ اوکی سربراہی میں بہ خوبی کام کو قانونی طور طریقے سے انجام دیا۔
ایم ایچ اے کی طرف سے کی جانے والی اس نظر ثانی کےدوران یہ تھانہ اس لیے بھی قابل فخر رہا کہ آپریشن سندور کے دوران بھی عوام کیلے تھنہ منڈی پولیس نے اپنا اہم کردار ادا کیا جس سےاس تھانے کے پورے عملےکو عوام دوست کہا جاتا ہے، سب ڈویزن تھنہ منڈی کے لوگوں نے انسپکٹر ہلال اظہر ڈی ایس پی تھانہ منڈی ایس ایس پی تھنہ منڈی ڈی آئی جی راجوری پونچھ کومبارک باد پیش کی۔
ملک بھر میں تھنہ منڈی کانام روشن ہوا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی تھنہ منڈی میں پولیس اسی طرح خدمات انجام دےگی جس سےلوگوں کی بھلائی بھی ہوگی اور تھنہ منڈی کانام بھی روشن ہوگا۔ لوگوں نےکہاکہ تھنہ منڈی پولیس نے عوام کے ہر مسئلےکو حل کیا۔ تاہم سب سےبڑامسئلہ نشہ ہے۔ جس پر پولیس نےسخت کاروئی کی اور ہمارے بچوں کو اس لت سے بچایا ہم اس لیے جموں کشمیر پولیس کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی پولیس اسی طرح سےکام انجام دیتی رہےگی۔