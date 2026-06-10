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مودی حکومت کے 12 سال میں جموں کشمیر نے صرف موت اور تباہی دیکھی: کانگریس
کانگریس نے نوٹ بندی، دہشت گردی، ریاستی درجے کی بحالی میں دیری، آر ٹی آئی، بھرتی گھوٹالوں پر مرکزی سرکار کی تنقید کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 10, 2026 at 5:39 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے 12 سالہ دور کو جموں و کشمیر کے لیے تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس عرصے میں لوگوں نے صرف موت اور تباہی دیکھی ہے۔
راجیو بھون، جموں، میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی سی سی کے کارگزار صدر رمن بھلا نے کہا کہ حکومت اپنے 12 سال مکمل ہونے پر اپنے منہ میاں مٹھو بن رہی ہے، لیکن اس دوران عوام نے صرف موت اور تباہی دیکھی ہے۔ بھلا نے کہا: "نوٹ بندی کے بعد دعویٰ کیا گیا تھا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لیکن دہشت گردی میں اضافہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ (لوگوں کو) چن چن کر اور ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ اس حکومت کے دور میں سب انسپکٹر بھرتی اور فائر سروس بھرتی جیسے گھوٹالے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ جموں و کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ریاست کا درجہ بھی ختم کر دیا گیا۔ حکومت کو بتانا ہوگا کہ ریاستی درجے کی بحالی کا مناسب وقت آخر کب آئے گا!"
رمن بھلا کے ساتھ پی سی سی کے ترجمان اعلیٰ رویندر شرما بھی مختلف قومی اور جموں و کشمیر سے متعلق معاملات پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر رویندر شرما نے مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کے لیے کانگریس امیدوار میناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے پر سخت اعتراض کیا اور کہا: "پہلے حکومت ’ووٹ چوری‘ کرتی تھی، اب براہِ راست ’سیٹ چوری‘ کی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے، کیونکہ بی جے پی نے مطلوبہ تعداد نہ ہونے کے باوجود تیسرا امیدوار میدان میں اتارا، اور اس کے بعد ایک عام شہری کی شکایت کی بنیاد پر میناکشی نٹراجن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ معاملے میں کوئی مجرمانہ سازش نہیں تھی بلکہ صرف کچھ تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایک سادہ سا سوال اٹھایا گیا تھا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس پارٹی نے کل چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) سے ملاقات کا وقت مانگا تھا اور آج اس ملاقات کا امکان ہے، جہاں یہ معاملہ بھرپور انداز میں اٹھایا جائے گا۔
رویندر شرما نے کہا کہ جموں و کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنانے کے بعد حق اطلاعات (آر ٹی آئی) کے ادارے کو تقریباً غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا: "آر ٹی آئی قانون کانگریس کی قیادت والی یو پی اے حکومت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا، جس کے ذریعے عام شہری کو بھی وہی طاقت ملی جو کسی رکن پارلیمنٹ یا رکن اسمبلی کو حاصل ہوتی ہے، تاکہ وہ حکومت سے سوال کر سکے۔ لیکن جموں و کشمیر میں انفارمیشن کمیشن کے ادارے کو مکمل طور پر غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے۔ اب لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کے لیے نئی دہلی میں سینٹرل انفارمیشن کمیشن (سی آئی سی) سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور برسوں کی جدوجہد کے باوجود معلومات نہیں ملتیں۔ جموں کے ایک شخص نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ کی تفصیلات مانگی تھیں، لیکن دو سال کی کوشش کے باوجود وہ معلومات حاصل نہیں کر سکا۔"
انہوں نے حکومت کی اس پالیسی پر بھی تنقید کی جس کے تحت سرکاری محکموں میں نئی اسامیوں کی تخلیق روک دی گئی ہے اور دو سال سے زیادہ عرصہ قبل مشتہر کی گئی لیکن خالی رہ جانے والی اسامیوں کو واپس لے لیا گیا ہے۔
رویندر شرما نے کہا: "کفایت شعاری کے نام پر بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جبکہ سیاست دانوں اور بیوروکریٹس کے بنگلوں کی تزئین و آرائش اور ان کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے پر لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔"
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