ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ کے اسٹون کرشروں پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات، کل ہوگی NGTمیں سماعت
جموں کشمیر پولیوشن کنٹرول بورڈ نے کشتواڑ کے دو اسٹون کرشر یونٹس کے خلاف کارروائی کی رپورٹ NGTمیں جمع کرائی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 16, 2026 at 5:27 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کو بتایا ہے کہ کشتواڑ کے دو اسٹون کرشر یونٹس کو ماحولیاتی منظوری کی شرائط کی مبینہ خلاف ورزی پر متعدد نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ جموں و کشمیر میں آلودگی اور ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد سے متعلق ہے۔
جے کے پی سی سی کے رکن سیکریٹری ڈاکٹر آر گلپیناتھ کی دستخط شدہ رپورٹ بدھ کو این جی ٹی (NGT) کی پرنسپل بنچ میں پیش کی گئی۔ یہ رپورٹ ٹریبونل کے 27 مئی 2026 کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جمع کرائی گئی۔
یہ مقدمہ (اصل درخواست نمبر 335/2026) 22 مئی 2026 کو اظہر احمد کمال نے دائر کیا تھا، جس میں جموں و کشمیر کی مرکزی زیر انتظام حکومت، جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی، جموں و کشمیر انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ اتھارٹی، ضلع مجسٹریٹ کشتواڑ، محکمہ ارضیات و کان کنی کشتواڑ، ڈویژنل فارسٹ آفیسر کشتواڑ، ایم/ایس فریدیہ اسٹون کرشرز اور ایم/ایس بٹ ایسوسی ایٹس کو فریق بنایا گیا ہے۔
این جی ٹی کی ہدایات کے بعد جے کے پی سی سی نے ٹریبونل کو بتایا کہ اس نے 30 جون 2026 کو اپنے ریجنل ڈائریکٹر جموں سے صورتحال پر رپورٹ طلب کی تھی۔ بعد میں 8 جولائی 2026 کو یاد دہانی بھی جاری کی گئی، جس کے بعد ریجنل ڈائریکٹر نے 11 جولائی کو اپنی رپورٹ پیش کی۔
رپورٹ کے مطابق، ایم/ایس بٹ ایسوسی ایٹس، بنزوار کو دیا گیا کنسنٹ ٹو آپریٹ (تجدید) ستمبر 2026 تک مؤثر ہے، جبکہ ایم/ایس فریدیہ اسٹون کرشر، بنزوار، کشتواڑ کا کنسنٹ ٹو آپریٹ دسمبر 2025 تک درست تھا۔
جے کے پی سی سی نے مزید بتایا کہ ایم/ایس بٹ ایسوسی ایٹس، بنزوار، کشتواڑ کو منظوری کی شرائط کی مبینہ خلاف ورزی پر دو نوٹس جاری کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ نوٹس 6 مئی 2026 اور 3 جولائی 2026 کو جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے بتایا کہ ایم/ایس فریدیہ اسٹون کرشر، بنزوار، کشتواڑ کو 10 جولائی 2026 کو ایک قانونی نوٹس بھی جاری کیا گیا۔
رپورٹ میں مبینہ خلاف ورزیوں کی نوعیت کی تفصیل نہیں دی گئی، تاہم کہا گیا کہ یہ کارروائیاں ان یونٹس پر لاگو ماحولیاتی منظوری کے ضابطوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہیں۔
اپنی رپورٹ کے اختتام پر جے کے پی سی سی نے ٹریبونل سے درخواست کی کہ اس رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ آنریبل نیشنل گرین ٹریبونل اس پر غور کر سکے۔ 27 مئی 2026 کی گزشتہ سماعت کے دوران ٹریبونل نے اس درخواست پر سماعت کی تھی، جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ کشتواڑ کے چرمل فارسٹ رینج اور اس کے اطراف میں قائم اسٹون کرشر یونٹس مسلسل غیر قانونی پتھر نکالنے اور ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہیں۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ دو یونٹس لازمی ماحولیاتی منظوری کے بغیر کام کر رہے تھے اور جموں و کشمیر پولوشن کنٹرول کمیٹی کے مقررہ مقام سے متعلق ضابطوں کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ درخواست گزاروں کا دعویٰ ہے کہ دونوں اسٹون کرشر جنگلات کے اندر اور اطراف میں مطلوبہ اجازت کے بغیر کان کنی کر رہے ہیں اور اپنے کنسنٹ ٹو آپریٹ کی شرائط کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
درخواست میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ یونٹس غیر قانونی کان کنی کے لیے جے سی بی مشینیں استعمال کر رہے ہیں، لازمی گرین بیلٹ اور واٹر اسپرنکلر نظام قائم نہیں کیا گیا، جبکہ کان کنی سے نکلنے والا ملبہ نجی زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔
ان الزامات کا نوٹس لیتے ہوئے بنچ نے کہا کہ بادی النظر میں درخواست میں اٹھائے گئے نکات نیشنل گرین ٹریبونل ایکٹ 2010 کے شیڈول-1 کے تحت آنے والے ماحولیاتی قوانین کے نفاذ سے متعلق اہم سوالات پیدا کرتے ہیں۔
اس کے بعد ٹریبونل نے حکم دیا کہ درخواست اور اس کے ساتھ منسلک دستاویزات اور عدالتی حکم کی نقول تمام جواب دہندگان کو بھیجی جائیں تاکہ وہ اپنے جوابات داخل کریں۔ ٹریبونل نے یہ بھی ہدایت دی کہ تمام جواب دہندگان اگلی سماعت سے کم از کم ایک روز قبل اپنا جواب جمع کرائیں۔
اب اس معاملے کی اگلی سماعت 17 جولائی 2026 کو این جی ٹی کی پرنسپل بنچ، جسٹس ارون کمار تیاگی (جوڈیشل رکن) اور ڈاکٹر اے سنتھل ویل (ماہر رکن) کے روبرو ہوگی۔
یہ بھی پڑھیں: