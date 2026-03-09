ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شاید امریکہ کے پاس مودی کی ویڈیوز ہیں، جن کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے: کانگریس
ہند امریکہ تجارتی معاہدے کے خلاف کانگریس نے جموں کشمیر کے کئی اضلاع میں احتجاج کرتے ہوئے نریندر مودی سے استعفیٰ دینے کی مانگ کی۔
جموں (عامر تانترے): جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے پیر کو ہند۔امریکہ تجارتی معاہدے (India US Trade Deal) کے خلاف جموں و کشمیر کے سبھی بیس اضلاع میں بیک وقت احتجاج کیا۔ کارگریس پارٹی کی قیادت نے اس معاہدے کو وزیر اعظم نریندر مودی کا سرینڈر (خود سپردگی)قرار دیا۔
جموں میں کانگریس پارٹی کے مرکزی احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے جے کے پی سی سی صدر طارق حمید قرہ نے کہا کہ "کانگریس نے یہ احتجاج آج نئی دہلی میں پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے روز ہی منعقد کرنے فیصلہ کیا تھا۔"
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے قرہ نے کہا: "ممکن ہے کہ امریکہ کے پاس وزیر اعظم مودی کی کچھ ویڈیوز ہوں جن کے ذریعے ان پر دباؤ ڈال کر یک طرفہ تجارتی معاہدہ کروایا گیا۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ "آپریشن سندھور روکنے کا فیصلہ بھی شاید امریکی دباؤ کے تحت کیا گیا۔"
کانگریس رہنماؤں نے وزیر اعظم سے استعفیٰ دینے کی مانگ کی کیونکہ "انہوں نے امریکہ کے دباؤ کو قبول کیا اور معاہدے میں عوام کے مفاد کے لیے مناسب بات چیت نہیں کی۔"
احتجاج کے دوران جموں و کشمیر پولیس کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی مگر انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ کانگریس کارکنوں نے شہیدی چوک، جموں میں واقع پارٹی دفتر سے احتجاج شروع کیا اور ریزیڈنسی روڈ تک مارچ کیا۔
طارق حمید قرہ نے دعویٰ کیا کہ انہیں پارٹی رہنماؤں سے اطلاع ملی ہے کہ کشمیر کے مختلف اضلاع میں جب کانگریس رہنماؤں نے احتجاج کی کوشش کی تو پولیس نے بعض "احتیاطی طور پر حراست" میں لیکر احتجاج کو روک دیا۔
کانگریس کی مرکزی قیادت نے اس تجارتی معاہدے کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ "عوام کو اس معاہدے کے ممکنہ اثرات کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔" کیونکہ پارٹی کے مطابق "جموں و کشمیر سمیت سات ریاستیں اس معاہدے سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔"
قرہ نے مزید کہا کہ "آج کا احتجاج مرکزی قیادت کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا بلکہ جموں و کشمیر کی قیادت نے خود اس کا فیصلہ کیا ہے۔" انہوں نے بتایا کہ جے کے پی سی سی پہلے ہی جموں میں کسانوں اور تاجروں سے رابطے کے چند پروگرامز منعقد کر چکی ہے اور آئندہ دنوں ایسے پروگرام کشمیر وادی میں بھی کیے جائیں گے۔"
ایل پی جی سلنڈروں کی قیمت میں اچانک اضافے پر تبصرہ کرتے ہوئے قرہ نے کہا کہ اس سے ملک کے لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے۔ ان کے مطابق "اگر ڈیزل کی قیمت بھی بڑھی تو مہنگائی میں مزید تیزی آئے گی اور روزمرہ کی اشیا مزید مہنگی ہو جائیں گی۔"
کانگریس کی جانب سے جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں احتجاج کیا گیا، جس میں بانڈی پورہ سے منتخب رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے احتجاج کی قیادت کی اور احتجاج میں پارٹی کے سینئر لیڈران و کارکنان نے شرکت کی۔
