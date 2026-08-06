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بڈگام میں 10 کار واشنگ یونٹ بند کرنے کے احکامات
پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی اور متعلقہ منظوریوں کے بغیر یونٹس چلائے جانے کی دلیل دی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 6, 2026 at 4:40 PM IST
بڈگام (عارف بشیر وانی): جموں و کشمیر پولیوشن کنٹرول کمیٹی (جے کے پی سی سی) نے ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش میں وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں قائم 10 کار واشنگ اور آٹوموبائل سروس اسٹیشنز کو بند کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ان کی بجلی اور پانی کی فراہمی فوری طور پر منقطع کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔
پولیوشن کنٹرول کمیٹی کی جانب سے جون کے دوران کی گئی معائنہ کارروائیوں میں یہ انکشاف ہوا کہ مذکورہ یونٹ لازمی ماحولیاتی منظوریوں کے بغیر کام کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان اداروں نے واٹر (پریوینشن اینڈ کنٹرول آف پولیوشن) ایکٹ 1974 اور ایئر (پریوینشن اینڈ کنٹرول آف پولیوشن) ایکٹ 1981 کے تحت درکار کنسنٹ ٹو اسٹیبلش اور کنسنٹ ٹو آپریٹ حاصل نہیں کیا تھا۔
کمیٹی نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ متعلقہ یونٹس کو اس سال کے آغاز میں نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود انہوں نے مقررہ آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات اختیار نہیں کیے۔
بندش کے احکامات کی زد میں آنے والے اداروں میں انڈسٹریل اسٹیٹ رنگریٹھ میں ایم/ایس رحیم موٹرز، چاڈورہ میں ایم/ایس یتو سروس اسٹیشن، کرالپورہ، چاڈورہ میں ایم/ایس ترمبو موٹرز، موچھوا میں ایم/ایس آلائی آٹوموبائلز، ایم/ایس اے اسٹار ورکنگ پوائنٹ، چاڈورہ میں ایم/ایس بسم اللہ موٹرز، ایم/ایس وہیکل کیئر اور ایم/ایس اے ون کار واش سمیت دیگر یونٹ شامل ہیں۔
جاری کیے گئے احکامات کے مطابق کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن (کے پی ڈی سی ایل) اور جل شکتی محکمہ کے ایگزیکٹو انجینئروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان یونٹس کی بجلی اور پانی کی سپلائی فوری طور پر منقطع کریں، جبکہ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام کو ان احکامات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
پولیوشن کنٹرول کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ کار واشنگ یونٹ "اورنج کیٹیگری" کی صنعتوں میں شامل ہیں اور قانونی منظوریوں اور مناسب آلودگی کنٹرول نظام کے بغیر ان کا چلایا جانا قانوناً ممنوع ہے۔ کمیٹی نے خبردار کیا کہ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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