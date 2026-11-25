ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امرناتھ یاترا روٹ پر تعمیراتی کام ایک ’مجرمانہ فعل‘، حکومت وائٹ پیپر جاری کرے، طارق حمید قرہ کا مطالبہ
جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدرطارق حمید قرہ نے حکومت سے شیش ناگ تعمیراتی معاملے میں وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیاہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 6:42 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور سابق وزیر جنگلات طارق حمید قرہ نے امرناتھ یاترا کے راستے میں شیش ناگ کے قریب جاری تعمیراتی کام اور مشینی مداخلت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک "مجرمانہ فعل" اور ماحولیاتی تباہی قرار دیا ہے۔
جموں میں کانگریس ہیڈکوارٹر میں ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس کام کو فوری طور پر روکنے، اعلیٰ سطحی تحقیقات کرانے اور اس منصوبے کی منظوری سے متعلق حکومت کی جانب سے وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ طارق حمید قرہ نے کہا کہ اس قدر حساس اور نازک ماحولیاتی زون میں انسانی یا مشینی مداخلت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے واضح رہنما خطوط کی صریح خلاف ورزی ہے۔
اس معاملے کو مذہبی رنگ دینے کے بجائے خالصتاً ایک ماحولیاتی مسئلہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ چندن واڑی سے مقدس غار اور وہاں سے بالتل تک سڑک کی تعمیر مستقبل میں یاتریوں کے لیے "موت کا جال" (ڈیتھ ٹریپ) ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں کے پہاڑ اور مٹی انتہائی کمزور اور کچی ہے۔
گلوبل وارمنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اتراکھنڈ، لداخ، نیپال اور کشتواڑ کے علاقے چشوتی میں پیش آنے والے حالیہ قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ جموں سرینگر قومی شاہراہ پر مسلسل ہونے والے لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جموں یونیورسٹی کے شعبہ ریموٹ سینسنگ اینڈ جیولوجی کے سربراہ پروفیسر اوتار سنگھ جسروٹیا نے چھ سال کی سیٹلائٹ تحقیق کے بعد ایسے 67 مقامات کی نشاندہی کی ہے جنہیں پہلے ہی "ریڈ زون" قرار دیا جا چکا ہے اور اس سنگین صورتحال کی رپورٹ حکومت کے ساتھ بھی شیئر کی جا چکی ہے۔
2007 میں بطور وزیر جنگلات اپنے دورِ اقتدار کو یاد کرتے ہوئے قرہ نے کہا کہ اس وقت بھی بالتل سے غار تک وائلڈ لائف سینکچری کے اندر سڑک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جسے انہوں نے ذاتی طور پر موقع پر جا کر رکوا دیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس وقت بھی دباؤ ڈال کر غیر قانونی طریقے سے این او سی حاصل کی گئی تھیں، تاہم انہوں نے سندھ نالے میں لگائے گئے غیر قانونی پتھر توڑنے والے کرشر کو تڑوا دیا تھا اور جنگلات کے تحفظ کے لیے ملوث افراد کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی کا انتباہ بھی دیا تھا۔ موجودہ انتظامیہ پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ موجودہ تعمیراتی کام کی منظوری کس نے اور کب دی، اور کیا اس کے لیے حاصل کردہ این او سی سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہیں؟
انہوں نے نیشنل گرین ٹریبونل سے بھی اس معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کی۔ موجودہ مخلوط حکومت کے وزیر جنگلات کے اس بیان پر کہ وہاں "سب کچھ ٹھیک ہے"، قرہ نے براہِ راست تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جے سی بی مشینوں کے ذریعے مٹی اٹھا کر کنارے پر ڈالنے کے بجائے براہِ راست شیش ناگ جھیل میں ڈالی جا رہی ہے۔
انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 2007 کی مکمل ریاست اور موجودہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے وزراء کے اختیارات میں بڑا فرق ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ کوئی بھی قانون ماحولیاتی تباہی کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے منتخب حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے اور اس تباہ کن منصوبے کو فوری طور پر روکے۔
یہ بھی پڑھیں: