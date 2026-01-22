ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: مرکزی دھارے کی سیاست میں شامل جماعت اسلامی کے ارکان کی مبینہ پروفائلنگ پر اظہار تشویش
جے کے جے ڈی ایف نے سیاست میں شامل ہونے والے جماعت اسلامی کے اراکین کی پروفائلنگ پر مرکز سے توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔
January 22, 2026
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ نے جماعتِ اسلامی جموں و کشمیر (جے آئی آئی) کے ان ارکان کی مبینہ پروفائلنگ پر گہری تشویش کا اظہار کیا جنہوں نے حال ہی میں مین اسٹریم سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جے کے جے ڈی ایف نے مرکزی حکومت سے ان اقدامات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔
اس سلسلے میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرنٹ کے ترجمان ڈاکٹر طلعت مجید نے کہا کہ جن افراد نے تشدد اور تصادم سے دور رہتے ہوئے جمہوری اور آئینی راستہ اختیار کیا ہے، انہیں سراہا جانا چاہیے نہ کہ ان پر سخت اقدامات مسلط کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مین اسٹریم سیاست میں شامل ہونے والے افراد امن، مفاہمت اور ترقی کے فروغ کے لیے بطور ثالث کام کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں غیر ضروری مشکلات کا سامنا ہے۔
ڈاکٹر طلعت مجید نے الزام عائد کیا کہ سکیورٹی ایجنسیاں ان اراکین سے اخبارات میں حلف نامے شائع کروانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، جو نہ صرف حوصلہ شکنی کا باعث ہے بلکہ اس سے ان افراد کے جذبے بھی مجروح ہو رہے ہیں جو ایک مثبت مقصد کے تحت سیاست میں شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے مین اسٹریم سیاست کی جانب بڑھنے والے افراد میں مایوسی پھیل رہی ہے۔
فرنٹ کے ترجمان نے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ اس حساس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور ایسے تمام اقدامات پر نظرثانی کرے جو امن، جمہوری عمل اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت ان مسائل کا حل نکال کر اُن افراد کی حوصلہ افزائی کرے گی جو جموں و کشمیر میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔
