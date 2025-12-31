ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن آٹھ سال بعد تاریخی انتخابات کے لیے تیار، اراکین کرکٹ کی بحالی کو لے کر پر امید
JKCA کے انتخابات 16 جنوری کو بھارت کے سابق چیف الیکشن کمشنر اے کے جیوتی کی نگرانی میں کرائے جائیں گے۔
Published : December 31, 2025 at 10:12 AM IST
سرینگر: تقریباً آٹھ سال کی غیر یقینی صورتحال اور عدالتی لڑائیوں کے بعد، جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 16 جنوری کو منعقدہ انتخابات میں ایسوسی ایشن اپنے عہدے داروں اور اپیکس کونسل کا انتخاب کرے گی۔ اس اعلان کو یونین ٹیریٹری میں کرکٹ انتظامیہ میں جمہوری نظم و نسق کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جارہا ہے۔ طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہونے والے انتخابات جموں کے جی جی ایم سائنس کالج میں ہوں گے۔
کرکٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ ممبران نے سرینگر میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران اس اعلان کا خیرمقدم کیا۔ انھوں نے اسے ایک طویل عرصے سے التواء اقدام کے طور پر بیان کیا جس سے منظم کرکٹ کو بحال کرنے اور جے کے سی اے میں استحکام لانے میں مدد مل سکتی ہے۔
جے کے سی اے کے اراکین نے کہا کہ، "آٹھ سال کے بعد، جے کے سی اے بالآخر سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم بی سی سی آئی کے صدر متھن منہاس کی ذاتی کوششوں کی ستائش کرتے ہیں، جن کی مداخلت سے اس جمہوری عمل کے لیے راستہ صاف ہوا۔" انہوں نے نوٹ کیا کہ برسوں کی قانونی چارہ جوئی نے ایسوسی ایشن کو انتظامی طور پر ناکارہ بنا دیا تھا، جس سے کھلاڑی، آفیشلز اور کرکٹ کا وسیع تر ماحولیاتی نظام متاثر ہوا۔
اراکین کا کہنا تھا کہ ماضی میں کلبوں اور اسٹیک ہولڈرز کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں۔ ان میں جموں اور کشمیر ہائی کورٹ سے پہلے کی کارروائی اور بعد میں جسٹس ایل نرسمہا ریڈی کی قیادت میں ایک مشق شامل تھی، جنہیں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے مقرر کیا تھا۔ اس عمل میں ریکارڈ کی تصدیق اور انتخابات میں ووٹ دینے کے اہل نمائندوں کی فہرست کو حتمی شکل دینے پر توجہ دی گئی۔
ممبران کے مطابق، بعض کلبوں کی طرف سے دائر کی گئی درخواستیں جنہیں پہلے 2015 کی ورکنگ کمیٹی نے مبینہ مالی بے ضابطگیوں پر نشانہ بنایا تھا، بالآخر سپریم کورٹ نے نمٹا دیا۔ سپریم کورٹ نے انتخابی عمل میں ایک اور بڑی رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے ان کے ووٹنگ کے حقوق کی معطلی کو برقرار رکھا۔
جے کے سی اے کے ایک اور رکن نے کہا کہ طویل لڑائی اور بدانتظامی نے خطے میں کرکٹ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ "برسوں تک، جموں و کشمیر میں کرکٹ تنازعات اور ناقص انتظامیہ کی وجہ سے نقصان کا شکار رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ، عبوری منتظمین نے پرانے ڈھانچے کو ختم کر دیا، لیکن بی سی سی آئی کی رہنمائی کے تحت متعارف کرائے گئے فریم ورک نے پیشہ ورانہ مہارت اور شفافیت لائی،"۔
انہوں نے مزید کہا کہ اصلاحات کے اثرات پہلے ہی میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں ٹیموں کے لیے انتخاب کا عمل میرٹ پر مبنی ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں بہتر کارکردگی اور خطے کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بہتر مواقع ہیں۔
اراکین نے ایسوسی ایشن کو مستحکم کرنے اور اس کے کام کاج میں اعتماد بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے دہلی کے سابق کپتان، متھن منہاس کی ستائش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ منہاس کی شمولیت نے ایک ایسے وقت میں ساکھ کو دوبارہ بنانے میں مدد کی جب جے کے سی اے اعتماد کے خسارے اور ادارہ جاتی تھکاوٹ کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا۔
آئندہ انتخابات کو ایک تاریخی اور اصلاحی اقدام قرار دیتے ہوئے اراکین نے تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ تعاون کریں اور جموں و کشمیر میں کرکٹ کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور مقامی ٹیلنٹ کی پروان چڑھانے کی طرف توجہ مرکوز کریں۔
انتخابات بھارت کے سابق چیف الیکشن کمشنر اے کے جیوتی کی نگرانی میں کرائے جائیں گے، جنہیں سپریم کورٹ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ عمل عدالت سے منظور شدہ جے کے سی اے آئین کی سختی سے پیروی کرے۔
عدالت عظمیٰ نے یوتھ کرکٹ کلب اور دیگر بمقابلہ جے کے سی اے اور دیگر کے عنوان سے کیس کی سماعت کرتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ انتخابات 12 ہفتوں کے اندر مکمل کیے جائیں، جس سے 16 جنوری کو ہونے والے انتخابات کی راہ ہموار ہوئی۔