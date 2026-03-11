ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں: رنجی ٹرافی میں جیت کا جشن، ٹیم کی عزت افزائی، انعامات کی بارش

جموں میں منعقدہ جشن تقریب میں بی سی سی آئی کے صدر متھن بھی شامل ہوئے۔

JKCA celebrates triumph in Ranji Trophy by hosting the team in Jammu
رنجی ٹرافی میں جیت پر جے کے سی اے کا جشن (ETV Bharat)
ETV Bharat Urdu Team

Published : March 11, 2026 at 8:47 AM IST

جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے منگل کی شام جی جی ایم سائنس کالج ہاسٹل گراؤنڈ میں ٹیم کی میزبانی کرکے رانجی ٹرافی میں جیت کا جشن منایا۔

بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کے صدر متھن منہاس بھی اس جشن میں شامل ہوئے اور پہلی بار رنجی ٹرافی جیت کر تاریخ رقم کرنے پر ٹیم کو پانچ کروڑ روپے کا چیک دیا۔ وہیں جے کے سی اے نے ٹیم کو شاندار کارکردگی پر تین کروڑ روپے کے چیک سے نوازا۔

جے کے سی اے کی مختلف ٹیموں بشمول انڈر 16 (بوائز)، جنہوں نے حال ہی میں وجے مرچنٹ ٹرافی پلیٹ گروپ میں کامیابی حاصل کی، اور دیگر ٹیموں بشمول خواتین کو بھی جشن میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا۔

اس موقعے پر سینئر مردوں کی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو ان کی جیت پر تحائف اور ایوارڈز پیش کیے گئے۔ جے کے سی اے نے پورے جموں و کشمیر کو فخر اور خوشی کا یہ موقع فراہم کرنے پر ٹیم کی تعریف کی۔

کھلاڑیوں کے اہل خانہ اور کوچنگ سٹاف نے بھی اس جشن میں شرکت کی جب کہ جے کے سی اے نے اپنے عہدیداروں کو بھی اعزاز سے نوازا کہ انہوں نے اپنی طرف سے سخت محنت کر کے ٹیم کے لیے رانجی ٹرافی کی جیت کو ممکن بنایا اور بڑی ٹیموں کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔

اس دوران ایک ثقافتی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں مقامی فنکاروں بالخصوص مشہور مقامی گلوکارہ سونالی ڈوگرہ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور کھلاڑیوں کو اس موقعے پر اپنے ساتھ رقص کرنے پر مجبور کیا۔

ایڈیٹر کی پسند

