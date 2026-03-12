ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جے کے سی اے مقدمہ: سرینگر عدالت میں عدم حاضری کے بعد فاروق عبداللہ کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری
عدالتی حکم کے مطابق سماعت کے دوران بعض ملزمان کی جانب سے عدالت میں حاضر نہ ہونے کے لیے استثنیٰ کی درخواستیں دائر کی گئیں۔
سرینگر : سرینگر کی ایک عدالت نے فاروق عبداللہ سمیت دو ملزمان کی جانب سے حاضری سے استثنیٰ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سرینگر کی عدالت نے سی بی آئی کی جانب سے دائر مقدمہ ’سی بی آئی بنام محمد سلیم خان و دیگر‘ کی سماعت کے دوران جاری کیا۔ مقدمہ میں نامزد ملزمان میں محمد سلیم خان، احسن احمد مرزا، بشیر احمد مسگر اور فاروق عبداللہ شامل ہیں۔ اس کیس میں دو دیگر ملزمان منظور غضنفر علی اور گلزار احمد بیگ کو دورانِ ٹرائل پہلے ہی معافی (پیرول) دی جا چکی ہے۔
عدالتی حکم کے مطابق جمعرات (12 مارچ) کو سماعت کے دوران بعض ملزمان کی جانب سے عدالت میں حاضر نہ ہونے کے لیے استثنیٰ کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ عدالت نے ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے غیر حاضر ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہاکہ “آج سماعت کے لیے فائل پیش ہوئی۔ ملزم نمبر 3 کی جانب سے استثنیٰ کی درخواست دائر کی گئی جسے منظور نہیں کیا گیا اور مسترد کر دیا گیا۔ لہٰذا ملزم نمبر 3 کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں۔”
اسی طرح عدالت نے فاروق عبداللہ کی جانب سے دائر استثنیٰ کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے ریکارڈ میں درج کیا کہ دفاعی وکیل کو ملزم کی ورچوئل حاضری یقینی بنانے کا اختیار دیا گیا تھا، تاہم وکیل نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ مجسٹریٹ کے مطابق وکیل نے بتایا کہ فاروق عبداللہ نہ تو جسمانی طور پر اور نہ ہی آن لائن (ورچوئل) طریقے سے عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے کہاکہ “استثنیٰ کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ دفتر کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ملزم نمبر 5 (عبداللہ) کے خلاف ناقابلِ ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں۔” عدالت نے اپنے حکم میں بتایا کہ باقی تمام ملزمان سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے خبردار کیا کہ اگر آئندہ کسی بھی ملزم نے عدالت میں پیش ہونے سے گریز کیا تو مناسب قانونی کارروائی کی جائے گی۔
عدالت نے مزید ہدایت دی کہ بینک کی جانب سے دائر درخواست پر سی بی آئی پہلے ہی اپنے اعتراضات جمع کرا چکی ہے جبکہ دیگر ملزمان محمد سلیم خان، احسن احمد مرزا اور فاروق عبداللہ کو بھی اپنے اعتراضات جمع کرانے ہوں گے۔ عدالت نے واضح کیا کہ بشیر احمد مسگر چونکہ ایک بینکر ہیں اس لیے انہیں اعتراضات جمع کرانے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ منظور غضنفر علی اور گلزار احمد بیگ کو پہلے ہی معافی دی جا چکی ہے، اس لیے انہیں بھی اعتراضات جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
عدالت نے مقدمے کو اگلے مرحلے کے لیے 30 مارچ 2026 کو مقرر کیا ہے، جس روز ملزمان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ یہ مقدمہ سی بی آئی کی جانب سے درج ایف آئی آر نمبر 05/2015 کے تحت دائر چارج شیٹ پر مبنی ہے۔ اس میں رنبیر پینل کوڈ کی دفعات 120-بی (مجرمانہ سازش)، 406 (امانت میں خیانت) اور 409 (سرکاری عہدے دار کی جانب سے امانت میں خیانت) شامل ہیں۔
عدالت نے اس مقدمے میں ای ڈی کی جانب سے مزید دفعات شامل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ ای ڈی نے مقدمہ میں دفعات 411 اور 414 شامل کرنے کی درخواست دی تھی، تاہم عدالت نے قرار دیا کہ جس مقدمے کی تفتیش اور پیروی سی بی آئی کر رہی ہو اس میں ای ڈی فریق نہیں بن سکتی۔ 2 مارچ کے حکم میں عدالت نے کہا تھا کہ چونکہ سی بی آئی کی چارج شیٹ میں کوئی ایسا بنیادی جرم ظاہر نہیں ہوتا جو منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے، اس لیے ای ڈی کو اس کیس میں مداخلت کا قانونی اختیار حاصل نہیں ہے۔
عدالت نے مزید کہا کہ ای ڈی کی درخواست نہ صرف قانونی بنیاد سے محروم ہے بلکہ اس میں وضاحت بھی نہیں پائی جاتی، جس کے باعث اسے ناقابلِ سماعت قرار دیا گیا۔ عدالت کے مطابق منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا دائرہ اختیار صرف منی لانڈرنگ کے معاملات تک محدود ہے اور کسی بنیادی جرم کا تعین متعلقہ قانونی ادارے ہی کر سکتے ہیں۔