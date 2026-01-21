ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ: جامعتہ الصالحات اسکول بورڈ کی ایکٹیو ایفلیشن کی فہرست سے خارج، داخلوں پر پابندی عائد
جماعت اسلامی پر 2019 میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت پابندی عائد کردی گئی تھی-
Published : January 21, 2026 at 10:01 PM IST
اننت ناگ: جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ جامعتہ الصالحات اسکول، مرہامہ بجبہاڑہ اب بورڈ سے منسلک نہیں رہا اور اسے بورڈ کی ایکٹیو ایفلیشن کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔
جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے والدین اور سرپرستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مذکورہ ادارے میں نویں سے بارہویں جماعت تک بچوں کا داخلہ نہ کروائیں۔ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی ذمہ داری خود ان پر عائد ہوگی اور اس صورت میں کسی بھی تعلیمی یا قانونی نتائج کی ذمہ داری بورڈ پر نہیں ہوگی۔ البتہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ مذکورہ اسکول کو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے منقطع کیوں کیا گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق جامعتہ الصالحات اسکول کو جماعت اسلامی نے تعمیر کیا تھا، جماعت اسلامی پر پابندی عائد ہونے کے بعد مذکورہ اسکول جانچ کی زد میں آگیا تھا، تاہم اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں ابھی تک جاری تھیں۔ ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ مرہامہ علاقہ میں قائم جامعتہ الصالحات ایک بورڈنگ اسکول ہے جہاں نویں سے بارہویں جماعت تک درجنوں طالبات زیر تعلیم ہیں ۔
واضح رہے کہ سرکار نے اگست 2025 میں کالعدم جماعت اسلامی ( جے ای آئی) اور اس سے منسلک فلاح عام ٹرسٹ (ایف اے ٹی) سے مبینہ طور پر وابستہ 215 اسکولوں کی انتظامیہ کمیٹیوں کو اپنی تحویل میں لینے کا حکم دیا تھا ۔
جماعت اسلامی پر 2019 میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت پابندی عائد کردی گئی تھی، حکام نے اس گروپ پر خطے میں دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگایا تھا۔ سنہ 2025 میں ایف اے ٹی، جو جموں و کشمیر میں اسکولوں کا نیٹ ورک چلاتا تھا ، کالعدم تنظیم جماعت اسلامی کے ساتھ مبینہ روابط کی وجہ سے بھی جانچ پڑتال کی زد میں آیا تھا، جس کے بعد دو سو سے زائد اسکولوں کو سرکار نے اپنی تحویل میں لیا تھا ۔