جموں و کشمیر میں دسویں کے امتحانات آج سے شروع، 95000 امیدوار کر رہے ہیں شرکت

ان امتحانات میں کشمیر خطے کے دس اضلاع سے 68804 طلباء جب کہ 25224 طلباء جموں خطے کے آٹھ اضلاع سے شامل ہورہے ہیں۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 3, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
سرینگر (پرویز الدین): کشمیر اور جموں صوبے کے سرمائی زون علاقوں میں دسویں جماعت کے بورڈ امتحانات آج یعنی تین نومبر سے شروع ہو رہے ہیں۔اس سالانہ امتحان میں تقریباً 95000 طلباء امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں جن کے لیے 994 امتحانی مراکز قایم کئے گئے ہیں۔

جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان امتحانات کا وقت صبح 11 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہوگا۔ ان امتحانات میں کشمیر صوبے کے دس اضلاع کے 68804 طلباء جب کہ 25224 طلباء جموں صوبے کے سرمائی زون کے آٹھ اضلاع سے شامل ہورہے ہیں۔ اس کے علاوہ کرگل کے 660 اور لیہہ ضلع کے 95 طلباء بھی شامل ہوں گے۔

جموں و کشمیر میں دسویں کے امتحانات آج سے شروع
جموں و کشمیر میں دسویں کے امتحانات آج سے شروع (ETV Bharat)

جموں و کشمیر میں بورڈز آف اسکول ایجوکیشن نے منصفانہ اور شفاف اور منظم امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے امتحانی مراکز کے سپر انٹنڈنٹس اور نگران عملے امتحانات کو سخت ہدایات کے ساتھ تعینات کیا گیا تاکہ امتحانات کی ساکھ کو برقرار رکھا جاسکے۔بورڈ نے امتحانی ضوابط کی پاسداری یقینی بنانے کے لیے ویجیلینس اسکارڈ بھی تعینات کیے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی امتحانی مرکز کا اچانک معائنہ کریں گے۔

ویجیلینس ٹیموں کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اپنے فرائض انجام دیتے وقت امیدواروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ بورڈ نے ضلع انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ امتحانات کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 163 پی ایم ایس ایس کے تحت پابندیاں عائد کریں تاکہ کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہ ہو۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں عمر عبدللہ والی این سی سرکار نے اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں گذشتہ برس یکساں تعلیمی کلینڈر یعنی مارچ سیشن میں تبدیل لا کر اکتوبر، نومبر سیشن کو دوبارہ سے یہاں بحال کیا۔ ایسے میں اب کشمیر صوبے میں اول سے بارہویں جماعت تک کے تمام امتحانات اکتوبر تا دسمبر تک منعقد کیے جاتے ہیں۔

