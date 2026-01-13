ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جے کے بی او ایس سی کے سیکرٹری کو چئیرمین کا اضافی چارج تفویض، دسویں اور بارہویں کے امتحانی نتائج کا اعلان بدھ کو
جے کے بی او ایس ای کے چیئرپرسن کی تقرری میں تاخیر کے سبب دسویں اور بارہویں کے امتحانی نتائج کے اعلان میں دیری ہوئی۔
Published : January 13, 2026 at 6:55 AM IST
سرینگر (پرویز الدین) حکومت نے ایک اہم فیصلے کے تحت جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سیکرٹری کو جموں و کشمیر بوڑد آف اسکول ایجوکیشن کا عبوری چئرمین تعینات کیا ہے۔ اس حوالے سے پیر کو باضابطہ طور ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔
جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن (جے کے بی او ایس ای) کے چیئرپرسن کی تقرری میں طویل وقت سے عمل میں نہیں لائی جارہی تھی جس کے نتیجے میں دسویں اور بارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کے اعلان میں تاخیر ہوئی تھی۔ایسے میں جموں و کشمیر حکومت نے شکیل نو کمیٹی کی سفارشات پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
حکمنامے کے مطابق حکومت نے جے کے بی او ایس سی (JKBOSE)، اور ڈائریکٹر، جے کے ایس سی ای آر ٹی (JKSCERT) کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی کی تشکیل نو کی ہے۔
تشکیل نو کمیٹی میں منصوبہ بندی، ترقی اور مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ کے انتظامی سیکرٹریز شامل ہیں۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ، محکمہ ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے علاوہ جموں یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی شامل ہیں۔
اس دوران حکومت نے جے کے بی او ایس ای کی چیئرپرسن کا عبوری چارج بورڈ کے سکریٹری کو سونپا ہے۔ جموں و کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن ایکٹ 1975 کے سیکشن 12 کی ذیلی دفعہ (1) کے تحت جاری کردہ ایک علیحدہ حکم کے مطابق غلام حسن شیخ جو کہ جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سکریٹری اپنے فرائض کے علاوہ عبوری چیئرپرسن، جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے فرائض بھی انجام دیں گے۔
یہ اعلان تقریباً ایک سال سے بورڈ چیئرپرسن کے عہدے کے خالی ہونے کے درمیان سامنے آیا ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے طلباء، والدین اور دیگر متعلقین اسٹیک کی جانب سے شدید تنقید کی گئی تھی۔
دریں اثنا حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ کے دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانی نتائج کا اعلان 14 جنوری یعنی بدھ کو کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ یہ فیصلہ طلباء کے نتائج کے انتظار میں ہونے والی بے چینی کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے اور یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے تاکہ دونوں جماعتوں کے نتائج کا اعلان وقت پر کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ رزلٹ ڈیکلریشن کمیٹی (آر ڈی سی ) کی میٹنگ سکریٹری جموں و کشمیر بورڈ کے ساتھ کشمیر اور جموں دونوں صوبوں کے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اور متعلقہ جوائنٹ سیکرٹریز کے ذریعے بلائی جائے گی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 94,783 طلباء نے اس سال دسویں جماعت کے امتحانات میں شرکت کی۔ جن میں کشمیر کے 68,804 طلباء، جموں صوبے کے سرمائی زون کے 25,224 جبکہ کرگل کے660 اور لیہہ ضلع کے 95 طلباء شامل ہیں۔ ادھر بارہویں جماعت کے امتحانات کے لیے 70,117 طلباء نے رجسٹریشن کروائی ہے، جن میں کشمیر صوبے کے 56,423 کشمیر جبکہ جموں صوبے کے سرمائی زون کے 13,694 طلباء شامل ہیں۔
واضح رہے دسویں اور بارہویں جماعت کے بورڈ امتحانات گزشتہ برس نومبر، دسمبر میں منعقد کئے گئے تھے۔ ایسے میں لیے گئے ان سالانہ امتحانات کا اعلان رواں ماہ کی 14 تاریخ کو ہوگا۔