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جے کے اے ایس پروبیشن رولز 2026: اردو کا پرچہ ہٹا دیا گیا، جموں و کشمیر میں سات پرچے شامل کئے گئے
کمیٹی نے امتحانی نصاب کو اپ ڈیٹ کرنے اور ضوابط کے نظرثانی شدہ سیٹ کو نافذ کرنے کے لیے اپنی سفارشات پیش کیں۔
Published : October 31, 2026 at 5:15 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے مشترکہ مسابقتی امتحان کے ذریعے جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (جے کے اے ایس) میں بھرتی ہونے والے افسران کے لیے پروبیشن اور محکمانہ امتحانات کے لیے ایک نیا فریم ورک متعارف کرایا ہے۔ یہ نظر ثانی شدہ قواعد امتحانی نصاب، اہلیت کے تقاضوں اور سروس میں تصدیق کے لیے شرائط میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یہ نئے قوانین پرانے فریم ورک کی جگہ لے لیتے ہیں جو 2000 سے نافذ تھا۔
یہ تبدیلیاں اس لیے اہم ہیں کیونکہ انھوں نے جے کے اے ایس پروبیشنرز کے لیے محکمانہ امتحان کے دوبارہ شروع ہونے کی راہ ہموار کی ہے، جس کے بعد سابقہ ریاست جموں و کشمیر کو اگست 2019 میں دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ اس تنظیم نو اور اس کے نتیجے میں متعدد قوانین کی منسوخی کی وجہ سے، پرانے امتحانات کے کئی کلیدی حصوں کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔
سب سے اہم تبدیلیوں میں سے ایک امتحان سے 100 نمبر والے اردو کے پرچے کو ہٹانا ہے۔ نظر ثانی شدہ نصاب میں جموں و کشمیر کے آئین، آرٹیکل 370 اور سابق ریاست کے قوانین کے حوالہ جات کو بھی ہٹا دیا گیا ہے جنہیں اب ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے، اس میں نئے قوانین اور ضوابط شامل ہیں جو موجودہ انتظامی اور قانونی فریم ورک پر لاگو ہوتے ہیں۔
حکومت نے نوٹیفکیشن کے ذریعے "جموں اور کشمیر کمبائنڈ کمپیٹیو سروس (پروبیشن اینڈ ایگزامینیشن) رولز، 2026" جاری کیا۔ 28 اکتوبر 2026 کو یہ قواعد ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 309 کے تحت بنائے گئے تھے۔ انہیں جموں و کشمیر کی کابینہ کی منظوری اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے حکم کے بعد جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نے جاری کیا تھا۔
یہ نئے قواعد فوری طور پر لاگو ہوتے ہیں اور جموں و کشمیر مشترکہ مسابقتی امتحان کے ذریعے جے کے اے ایس کے جونیئر سکیل پر تعینات افسران پر لاگو ہوں گے۔
قوانین کیوں بدلے گئے؟
جے کے اے ایس افسران کے پروبیشن اور محکمانہ امتحانات کو کنٹرول کرنے والے سابقہ فریم ورک کو سال 2000 میں ایس آر او 130 کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا۔ اسے اس وقت جموں و کشمیر میں موجود انتظامی اور قانونی فریم ورک کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔
تاہم، 2019 میں سابقہ ریاست کی تنظیم نو کے نتیجے میں انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں ہوئیں اور کئی قوانین کا اطلاق ہوا۔ بہت سے موجودہ ریاستی قوانین کو منسوخ کر دیا گیا، جب کہ نئے مرکزی قوانین اور موافقت شدہ قانونی دفعات یونین ٹیریٹری پر لاگو ہو گئے۔
نتیجے کے طور پر، پرانا نصاب اب قانونی اور انتظامی ڈھانچے کی عکاسی نہیں کرتا جس کے اندر نئے بھرتی ہونے والے جے کے اے ایس افسران کو کام کرنا تھا۔
ان تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، حکومت نے 2023 میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی، جس کی صدارت ایڈیشنل چیف سکریٹری شالین کابرا نے کی۔ اس کمیٹی کو موجودہ نصاب کا جائزہ لینے اور پروبیشن اور محکمانہ امتحانات سے متعلق قوانین میں تبدیلی کی سفارش کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔
کمیٹی نے امتحانی نصاب کو اپ ڈیٹ کرنے اور ضوابط کے نظرثانی شدہ سیٹ کو نافذ کرنے کے لیے اپنی سفارشات پیش کیں۔ یہ نیا فریم ورک 28 اکتوبر کو جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے ساتھ عمل میں آیا۔ اس نے 2000 کے ضوابط اور دیگر موجودہ قواعد کی جگہ لے لی جو ان نظرثانی شدہ ضوابط میں شامل معاملات سے نمٹتے تھے۔
پروبیشن کی مدت میں کیا تبدیلیاں ہیں؟
نئے قوانین کے تحت، براہ راست بھرتی جے کے اے ایس افسران کو دو سال کی پروبیشن مدت پوری کرنی ہوگی۔ یہ قواعد یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس مدت کے دوران سالانہ اضافے کا تعین کیسے کیا جائے گا۔
ایک پروبیشنر ایک سال کا پروبیشن مکمل کرنے کے بعد اپنے پہلے سالانہ انکریمنٹ کا حقدار ہوگا۔ تاہم، دوسرا سالانہ انکریمنٹ اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ افسر مقررہ پروبیشن مدت کو تسلی بخش طریقے سے مکمل نہیں کر لیتا اور محکمانہ امتحان پاس نہیں کرتا۔
اس کا مطلب ہے کہ نئے ڈھانچے کے تحت تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف دو سال کی سروس مکمل کرنا کافی نہیں ہوگا۔ سروس میں تصدیق کے اہل ہونے کے لیے، افسر کو مقررہ امتحان بھی پاس کرنا ہوگا۔ قواعد کے مطابق تصدیق کے لیے محکمانہ امتحان پاس کرنا لازمی ہے۔ تاہم، خصوصی حالات میں استثنیٰ کا انتظام ہے۔
اگر کافی اور معقول وجوہات موجود ہیں، تو حکومت امتحان پاس کرنے کی شرط کو ختم کر سکتی ہے اور کسی افسر کے پروبیشن کی مدت کو بغیر امتحان کے مکمل کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ ایسی وجوہات کو تحریری طور پر درج کیا جانا چاہیے۔
یہ شق حکومت کو بعض خاص معاملات پر فیصلہ کرنے کے لیے محدود لچک فراہم کرتی ہے، جب کہ تصدیق کے لیے امتحان عام ضرورت ہے۔
نئے محکمانہ امتحانات کیسے کام کریں گے؟
نظرثانی شدہ ڈھانچہ سات پرچوں کا امتحانی نظام نافذ کرتا ہے، ہر ایک میں 100 نمبر ہوتے ہیں۔ امتحان پاس کرنے کے لیے پروبیشنرز کو ہر پرچے میں کم از کم 50 فیصد اسکور کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امیدوار ایک پرچے میں خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ دوسرے میں زیادہ نمبر حاصل کرکے اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔
یہ سات مقالے انتظامیہ، نظم و نسق، قانون، عوامی پالیسی اور جموں و کشمیر کے سماجی و اقتصادی حالات سے متعلق مختلف مضامین کا احاطہ کریں گے۔ جموں اور کشمیر پبلک سروس کمیشن (جے کے پی ایس سی) یہ امتحان سال میں دو بار منعقد کرے گا (جب تک ایسا کرنا ممکن ہو)۔ امتحانی مراکز اور تاریخوں کا فیصلہ کمیشن کرے گا۔ قواعد کے مطابق امیدوار تحریری امتحان کے دوران 'بیئر ایکٹس' (بنیادی قوانین)، قواعد، ضوابط اور دستورالعمل کا حوالہ دے سکتے ہیں۔
تاہم یہ اجازت ایک خاص شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ حوالہ جات کے مواد میں صرف متعلقہ قانونی دفعات شامل ہو سکتی ہیں اور ان میں کوئی تشریحات نہیں ہونی چاہئیں۔ دوسرے الفاظ میں، امیدوار اصل قانونی دفعات کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا مواد استعمال نہیں کر سکتے جس میں تشریحات ہوں۔ امتحان کے انعقاد کا طریقہ کار کمیشن الگ سے طے کرے گا۔
پروبیشنرز کو کتنے مواقع ملیں گے؟
نظرثانی شدہ قوانین کے تحت، ہر پروبیشنر کو محکمانہ امتحان پاس کرنے کے لیے تین باقاعدہ مواقع اور ایک اضافی دیا جائے گا۔ یہ قواعد ایسے حالات کے لیے بھی فراہم کرتے ہیں جہاں امیدوار ان کے قابو سے باہر وجوہات کی بنا پر امتحان میں شرکت کرنے سے قاصر ہے۔
ایسے معاملات میں، امیدوار کھوئے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانے کی اجازت کے لیے حکومت سے رجوع کر سکتا ہے۔ قواعد کی دیگر دفعات کے باوجود، حکومت، ایک حکم کے ذریعے، امیدوار کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے سکتی ہے۔ محکمانہ امتحان میں شرکت کے لیے درخواستیں متعلقہ افسر کے انتظامی محکمے کے ذریعے بھیجی جانی چاہئیں۔
یہ قواعد پروبیشنرز کے لیے مواقع کی ایک مقررہ تعداد قائم کرتے ہیں، جبکہ حکومت کو ایسے معاملات پر غور کرنے کی لچک کی اجازت بھی دیتے ہیں جہاں کوئی امیدوار ان کے قابو سے باہر ہونے کی وجہ سے امتحان میں شرکت کرنے سے قاصر ہے۔
سات پیپرز کے نصاب میں کیا شامل ہے؟
نظر ثانی شدہ نصاب میں انتظامیہ کے کام کاج اور جے کے اے ایس افسران کی ذمہ داریوں سے براہ راست تعلق رکھنے والے کئی عنوانات شامل ہیں۔ پہلا پرچہ 'مینجمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن' 100 نمبروں کا ہے۔ اسے دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر ایک کے 50 نمبر ہیں۔
مینجمنٹ سیکشن میں تنظیمی رویے، قیادت، انسانی وسائل کے انتظام، کارکردگی کا انتظام، مواصلات، حوصلہ افزائی، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، اور کام کی زندگی میں توازن جیسے موضوعات شامل ہیں۔ اس میں سرکاری اسکیموں کے لیے مواصلاتی حکمت عملی بھی شامل ہے، بشمول سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور قائل کرنے کی تکنیک۔
پبلک ایڈمنسٹریشن سیکشن ہندوستانی انتظامیہ کے ارتقاء، انتظامی رویے، اخلاقیات، احتساب، انتظامی قانون، ضلعی انتظامیہ، مقامی حکومت، اور عوامی پالیسی جیسے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں سول سروسز میں بھرتی، تربیت اور صلاحیت کی تعمیر کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ دوسرا مقالہ، "جموں و کشمیر کا ایک جامع جائزہ" خطے کے جغرافیہ، معیشت، معاشرت اور بنیادی ڈھانچے پر مرکوز ہے۔
اس میں جموں و کشمیر کی طبعی اور آبادیاتی خصوصیات، اقتصادی جغرافیہ، زراعت، باغبانی اور سیاحت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس نصاب میں خاص طور پر مذہبی اور منزل پر مبنی سیاحت اور روزگار اور معیشت پر ان کے اثرات کا احاطہ کیا گیا ہے۔
معاشرہ، ثقافت، زبانیں، ماحولیات، جنگلات، ماحولیات، اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی (خاص طور پر سڑکیں اور ریلوے) بھی اس مقالے کا حصہ ہیں۔
تیسرا مقالہ، 'سروس رولز اینڈ آفس پروسیجر'، سرکاری ملازمین اور سرکاری دفاتر کے کام کاج سے متعلق قوانین سے متعلق ہے۔ اس میں جموں و کشمیر سول سروسز کے قواعد، درجہ بندی اور کنٹرول کے قواعد، طرز عمل، چھٹی کے قواعد، سفری الاؤنس کے قواعد، اور طبی سہولیات اور الاؤنسز سے متعلق قواعد شامل ہیں۔ اس میں عوامی خدمات سے متعلق آئینی دفعات بھی شامل ہیں، بشمول ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 226، 309، 310، اور 311۔
اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، 2005، جموں و کشمیر پبلک سروسز گارنٹی ایکٹ، 2011، شکایات کے ازالے کا طریقہ کار، اور دفتری طریقہ کار کا دستورالعمل بھی شامل ہے۔
اس مقالے کا ایک اہم حصہ ڈیجیٹل انتظامی نظام اور ٹیکنالوجی سے متعلق موضوعات کا احاطہ کرے گا۔ ان میں ای-آفس، اسپیرو ، ای ایچ آر ایم ایس، پراپرٹی ریٹرن سسٹم، گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس پورٹل، ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام، سائبرسیکیوریٹی، مصنوعی ذہانت، بلاک چین، اور ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، 2023 شامل ہیں۔
چوتھا مقالہ، 'جموں و کشمیر میں ریونیو لاز اینڈ لینڈ ایڈمنسٹریشن'، زمین کے قوانین، ریونیو ایڈمنسٹریشن، اور لینڈ ریکارڈ کے انتظام پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
اس مقالے میں ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، رجسٹریشن ایکٹ، جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ، اور زرعی اصلاحات ایکٹ کے ساتھ ساتھ زمین کے حصول، بے گھر افراد کی جائیدادوں، مہاجرین کی غیر منقولہ جائیدادوں، اور زمینی گرانٹس سے متعلق قوانین شامل ہیں۔
اس نصاب میں جموں و کشمیر لینڈ گرانٹ رولز، 2022، ریونیو ریکارڈ، تغیرات، جمع بندی، فصل کی پیشن گوئی، اور فصل کا معائنہ جیسے موضوعات بھی شامل ہیں۔
لینڈ ریکارڈ کی جدید کاری ایک اور اہم جز ہے۔ اس میں ڈیجیٹل انڈیا لینڈ ریکارڈز ماڈرنائزیشن پروگرام، لینڈ پاس بک، سوامیتو یوجنا، اور منفرد لینڈ پارسل شناختی نمبر جیسے موضوعات شامل ہیں۔
پانچواں مقالہ، "حکومتی اسکیمیں اور ترقیاتی پالیسیاں،" روزگار پیدا کرنے، دیہی اور شہری ترقی، بنیادی ڈھانچے اور صنعتی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
اس میں پردھان منتری آواس یوجنا، جل جیون مشن، پردھان منتری گرام سڑک یوجنا، سوچھ بھارت مشن، جامع زرعی ترقیاتی پروگرام، اور روزگار سے متعلق اقدامات جیسی اسکیمیں شامل ہیں۔
دیگر موضوعات میں اسٹارٹ اپ انڈیا، پردھان منتری روزگار یوجنا، پردھان منتری مدرا یوجنا، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، اور یوتھ انٹرپرینیور ڈیولپمنٹ مہم شامل ہیں۔
صنعتی ترقی کے حصے میں جموں اور کشمیر کی صنعتی پالیسی 2021-30، اسٹارٹ اپ پالیسی 2024-27، صنعتی زمین الاٹمنٹ پالیسی 2021-30، اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق پالیسیاں شامل ہیں۔
چھٹا مقالہ، 'سوشل ویلفیئر، ہیومن رائٹس، اور کمیونٹی پروٹیکشن کے قوانین اور اسکیمیں،' معاشرے کے کمزور طبقات سے متعلق قوانین اور حکومتی پروگراموں سے متعلق ہے۔
اس میں ریزرویشن ایکٹ، کام کی جگہوں پر جنسی ہراسانی کے خلاف قوانین، بچوں کے تحفظ کے قوانین، خواتین اور بچوں کے لیے اسکیمیں، پنشن پروگرام، اسکالرشپ اسکیمیں، اور بزرگ شہریوں کے لیے فلاحی اقدامات شامل ہیں۔
پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ، درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل (مظالم کی روک تھام) ایکٹ، تعلیم کا حق ایکٹ، اور جنسی جرائم سے بچوں کا تحفظ ایکٹ بھی نصاب کا حصہ ہیں۔
اس کے علاوہ، اس مقالے میں گھریلو تشدد، بچوں کی شادی، تعمیراتی کارکنوں کی بہبود، اور جنگلاتی علاقوں میں رہنے والی برادریوں کے حقوق سے متعلق قوانین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ پریوینشن آف کرولٹی ٹو اینیملز ایکٹ بھی شامل ہے۔
ساتواں مقالہ، 'جموں و کشمیر میں گورننس اور پبلک آرڈر کے لیے قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک'، مرکزی زیر انتظام علاقے پر لاگو ہونے والے آئینی، قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
اس میں ہندوستان کا آئین اور جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ، 2019 کے ساتھ ساتھ اڈاپٹیشن آرڈرز اور لین دین کے کاروباری قواعد شامل ہیں۔لاء اینڈ آرڈر سیکشن میں انڈین جوڈیشل کوڈ، انڈین سول شامل ہیں۔