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جے کے اے ایس افسر رومن احمد شیخ کو جموں کے بھٹنڈی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا
رومن کے چھوٹے بھائی رضوان احمد شیخ نے کہا کہ رومن صحت مند تھے اور انہیں صحت سے متعلق کوئی پریشانی نہیں تھی۔
Published : June 25, 2026 at 8:54 PM IST
جموں: (عامر تانترے) جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (جے کے اے ایس) کے افسر رومن احمد شیخ کو آج شام جموں شہر کے بٹنڈی علاقے کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل سینکڑوں لوگوں نے علاقے کی ایک مقامی مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ شیخ کی صبح تقریباً 2:15 بجے جموں کے بٹنڈی میں واقع اپنی رہائش گاہ پر اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہوگیا۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ان کے چھوٹے بھائی رضوان احمد شیخ نے کہا کہ رومن صحت مند تھے اور انہیں صحت سے متعلق کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ گھر کی بالائی منزل پر اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور ہمارے پاس اسے طبی امداد لینے یا اس کی جان بچانے کے لیے لے جانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ رضوان نے کہا کہ وہ خاندان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ تھا۔
رومن احمد شیخ اس وقت جوائنٹ ڈائریکٹر (ہینڈ لوم) کے طور پر تعینات تھے اور 2004 بیچ کے جے کے جے ایس آفیسر تھے۔ ان کے پسماندگان میں بیوی اور تین بچے (دو بیٹے اور ایک بیٹی) ہیں، جن کی عمریں چھ سال سے کم ہیں۔ جموں میں ان کے جنازے میں جے کے اے ایس اور جے کے پی ایس کے کچھ سینئر افسران نے بھی شرکت کی۔
دریں اثنا، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رومن کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (جے کے اے ایس) کے افسر رومن احمد کے بے وقت انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا میں رومن احمد کے بے وقت انتقال سے غمزدہ ہوں، ایک سرشار افسر کے طور پر، انہوں نے جموں و کشمیر کے لوگوں کی پوری لگن اور لگن کے ساتھ خدمت کی، میں اس مشکل وقت میں سوگوار خاندان کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔
وزیر اعلیٰ نے رومن احمد (جے کے اے ایس) کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، جو کشمیر میں ہینڈ لوم ڈیپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے افسر کے بے وقت انتقال کو انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان قرار دیا اور سوگوار خاندان، دوستوں اور ساتھیوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا۔
وزیراعلیٰ نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب اور سوگوار خاندان کے لیے یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور ہمت کے لیے دعا کی۔