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جموں و کشمیر میں 13 اور 14 اکتوبر کو بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان

محکمہ موسمیات نے کسانوں کو کٹائی جاری رکھنے اور سیب و دھان کی فصل محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔

JK Weather Update: Rain, Thunderstorms and Strong Winds Likely on October 13-14
جموں و کشمیر میں 13 اور 14 اکتوبر کو بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2026 at 12:24 PM IST

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جموں: (محمد اشرف گنائی)محکمۂ موسمیات، مرکز سرینگر نے جموں و کشمیر میں آئندہ چند روز کے موسم سے متعلق نئی پیش گوئی جاری کرتے ہوئے 13 اور 14 اکتوبر کو مختلف مقامات پر ہلکی بارش، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق 11 (یعنی آج) اور 12 اکتوبر کو موسم عموماً خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ 13 اور 14 اکتوبر کو مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک ہو سکتی ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ پیش گوئی کے مطابق 15 اور 16 اکتوبر کو موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم چند مقامات پر مختصر وقت کے لیے ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 17 سے 22 اکتوبر تک موسم عموماً خشک رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ محکمۂ موسمیات نے 10 اکتوبر کے لیے بھی بعض مقامات پر گرج چمک اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا تھا، جن کی رفتار بعض مقامات پر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی تھی۔

محکمۂ موسمیات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فصلوں کی کٹائی کا عمل جاری رکھیں اور کٹے ہوئے سیب اور دھان کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں تاکہ ممکنہ بارش اور تیز ہواؤں کے باعث ہونے والے نقصان سے بچا جا سکے۔ قابلِ ذکر ہے کہ دھان کی کٹائی کے اس سیزن میں بارش اور تیز ہوائیں کسانوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، اس لیے سیب کی فصل کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔

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