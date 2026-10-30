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بارش، برف باری کا امکان، سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار سست، دربار موو کے چلتے دو دن کے لیے بھاری گاڑیوں پر پابندی
جموں و کشمیر کی پیشین گوئی جمعہ کو ہلکی بارش کے امکان کے بعد خشک موسم کی طرف بتدریج تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
Published : October 30, 2026 at 9:46 AM IST
سرینگر: ہندوستان کے محکمہ موسمیات اور ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر کے مطابق، جموں و کشمیر میں جمعہ کو ہلکی بارش، برف باری اور گرج چمک کا امکان ہے، جب کہ جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سنگل لین پابندیوں، سڑک کے کام اور دیگر آپریشنل چیلنجوں کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت کچھ حصوں میں سست رہے گی۔
آئندہ دنوں میں موسم میں بہتری کی توقع ہے، مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے بیشتر حصوں میں ہفتہ سے موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تاہم، مسافروں اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سڑک کی حالت، ممکنہ پتھراؤ اور ہائی وے پر جاری تعمیراتی کام کے چلتے محتاط رہیں۔
سرینگر میں موسمیاتی مرکز نے اپنی پیش گوئی میں کہا کہ جموں و کشمیر میں 30 اکتوبر کو بکھری بارش متوقع ہے۔ پیشن گوئی میں 31 اکتوبر کو بنیادی طور پر خشک موسم کی نشاندہی کی گئی ہے، اور یکم نومبر کو کشمیر میں پھر سے بکھری ہوئی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سرینگر میں جمعہ کو جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے جس میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ وہیں جموں میں جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کی توقع ہے۔
جموں و کشمیر کی پیشین گوئی جمعہ کو ہلکی بارش کے امکان کے بعد خشک موسم کی طرف بتدریج تبدیلی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بالائی علاقوں کے رہائشیوں کو مقامی موسمی حالات سے چوکنا رہنا چاہیے، خاص طور پر جہاں درجہ حرارت کم ہو اور برف باری ممکن ہو۔ محکمہ موسمیات کے تازہ ترین مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر اور جموں دونوں ڈویژنوں کے کئی حصوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے ایک سے تین ڈگری سیلسیس زیادہ رہا۔
کشمیر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کپواڑہ میں 24.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جب کہ جموں ڈویژن کے جموں میں یہ 31.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ رات کا درجہ حرارت بھی معمول سے زیادہ تھا۔ کشمیر کے کئی حصوں میں کم از کم درجہ حرارت معمول سے 0-2 ڈگری سیلسیس زیادہ اور جموں کے کئی علاقوں میں معمول سے 0-1 ڈگری سیلسیس زیادہ تھا۔ کشمیر کے گلمرگ میں سب سے کم درجہ حرارت دو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ جموں ڈویژن کے بھدرواہ میں کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ زیر جائزہ مدت کے دوران بھدرواہ میں سب سے زیادہ 1.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
ٹریفک پولیس کی ایڈوائزری کے مطابق، بدھ کی شامچار بجے سے جمعرات کی شام چار بجے تک رپورٹنگ کی مدت کے دوران جموں سرینگر قومی شاہراہ این ایچ 44 پر ٹریفک کی نقل و حرکت سست رہی۔
سست روی کی وجہ سنگل لین ٹریفک پابندیاں، ضلع ادھم پور کے داول میں ناہموار سڑک کی سطح اور ماروگ اور کشتواڑی پاتھر کے درمیان ایک تنگ راستہ تھا۔ ماروگ اور کشتواڑی پاتھر کے درمیان پانچ گاڑیوں کے ٹوٹنے سے نقل و حرکت بھی متاثر ہوئی۔ بانہال-ناشری روڈ کو عبور کرنے والے چار خانہ بدوش ریوڑ کی نقل و حرکت سے ٹریفک مزید متاثر ہوئی۔ خانہ بدوش ریوڑ کی مسلسل نقل و حرکت کی وجہ سے ماروگ اور کشتواڑی پاتھر کے درمیان واحد لین پر ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر سست رہنے کا امکان ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ لین کے نظم و ضبط کو برقرار رکھیں اور اوور ٹیکنگ سے گریز کریں۔ جموں اور سرینگر کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کو اپنے سفر کے لیے اضافی وقت دینے اور روانگی سے قبل ٹریفک کنٹرول یونٹس کی تازہ ترین معلومات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
30 اکتوبر بروز جمعہ کے لیے، ٹریفک پولیس نے کہا کہ موسم ٹھیک رہا اور سڑک کے حالات اچھے رہے تو ہلکی موٹر گاڑیاں، مسافر گاڑیاں، پرائیویٹ کاریں اور بھاری موٹر گاڑیوں بشمول مال بردار گاڑیوں کو این ایچ 44 پر دونوں سمتوں میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ لین کے نظم و ضبط پر عمل کریں اور غلط لین میں گاڑی چلانے سے گریز کریں، جس سے ہائی وے پر بھیڑ ہو سکتی ہے۔
موسم اور سڑک کے حالات کے لحاظ سے فوج اور سیکورٹی فورس کے قافلوں کو دونوں سمتوں میں نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ ان کی نقل و حرکت رامبن میں ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ہائی وے کی حالت کی تصدیق کے بعد ہوگی۔
ٹریفک پولیس نے رامبن اور بانہال کے درمیان جاری تعمیراتی کام کی وجہ سے موٹرسائیکلوں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے سڑک کے حالات کا جائزہ لیں۔
ٹریفک پولیس نے 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو این ایچ 44 پر بھاری موٹر گاڑیوں اور سامان بردار گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی کا اعلان کیا ہے تاکہ سکریٹریٹ کے قافلے کی سرینگر سے جموں تک نقل و حرکت کو آسان بنایا جا سکے۔ ادھم پور کے جکھنی سے سرینگر کی طرف کسی بھی دن بھاری موٹر گاڑیوں اور سامان کی گاڑیوں کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ قاضی گنڈ سے جموں کی طرف بھاری موٹر گاڑیوں کی ڈاون اسٹریم نقل و حرکت کو باقاعدہ طریقے سے اجازت دی جائے گی۔
جکھنی سے رامبن، بانہال، سرینگر اور روٹ پر دیگر علاقوں کی طرف جانے والے سامان برداروں کو 31 اکتوبر اور یکم نومبر کی صبح دو بجے کے بعد آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ پابندیاں 30-31 اکتوبر اور 31 اکتوبر سے یکم نومبر کی درمیانی رات پر محیط ہیں۔ تازہ پیداوار اور مویشی لے جانے والے آپریٹرز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق اپنی گاڑیاں لوڈ کریں اور اس کے مطابق اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں۔ پابندیوں کا مقصد سیکرٹریٹ کے قافلوں کی آسانی سے نقل و حرکت کو آسان بنانا اور ہائی وے پر بھیڑ کو کم کرنا ہے۔
ٹریفک پولیس نے NH-44 کے ڈگڈو-کھنی نالہ پر کشمیر جانے والے تیل اور گیس کے ٹینکروں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی ہے کیونکہ ہندوستان کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی طرف س سڑک کو چوڑا کرنے کے کام کیا جا رہا ہے۔ پابندی کا اطلاق دن کے وقت صبح سات بجے سے شام سات بجے تک ہوتا ہے، آتش گیر مواد لے جانے والے ٹینکرز کو شام پانچ بجے سے صبح پانچ بجے تک چنانی سے آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ ٹینکر آپریٹرز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تاخیر سے بچنے اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پابندیوں کے ارد گرد اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔
ایڈوائزری میں بھاری گاڑیوں کے مالکان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنی گاڑیوں کو اوور لوڈ کرنے سے گریز کریں اور سفر کے لیے مناسب ایندھن ساتھ رکھیں۔ ڈرائیوروں کو جموں سرینگر ہائی وے پر سفر کرنے سے پہلے اپنی گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنی چاہیے۔
مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ رامبن اور بانہال کے درمیان غیر ضروری سٹاپوں سے گریز کریں، خاص طور پر ان علاقوں کے نزدیک جو چٹانیں گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کا شکار ہیں۔
ٹریفک پولیس نے علاقے کے دیگر اہم راستوں کے لیے الگ ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ شاہراہ پر، ہلکی موٹر گاڑیوں اور مسافر گاڑیوں کو دونوں سمتوں میں چلنے کی اجازت ہوگی۔ ایس ایس جی روڈ پر پونچھ سے سرینگر کی طرف جانے والی گاڑیوں کو سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی متعلقہ ایجنسیوں سے کلیئرنس ملنے کے بعد صبح آٹھ بجے سے دوپہر ایک بجے تک اجازت دی جائے گی۔ سونمرگ سے کرگل کی طرف جانے والی گاڑیوں کو دوپہر سے شام 4 بجے کے درمیان اجازت ہوگی، مخصوص کٹ آف وقت کے بعد کسی قسم کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ مغل روڈ پر، ہلکی موٹر گاڑیاں اور 10 ٹائر تک بھاری موٹر گاڑیوں کو دونوں سمتوں میں موسم، سڑک کی صورتحال اور سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسی سے کلیئرنس کی اجازت ہوگی۔ ٹریفک کے اوقات اور کٹ آف کی پابندیاں برقرار رہیں گی۔
ٹریفک پولیس نے گاڑی چلانے والوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر کرنے سے پہلے متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے ان راستوں کی حالت کی تصدیق کریں۔