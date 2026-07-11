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جموں خطے میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کی پیش گوئی
اس دوران آسمانی بجلی گرنے، اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور ملبہ گرنے کے خطرات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔
Published : July 11, 2026 at 7:21 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) محکمۂ موسمیات نے جموں خطے میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ کے مطابق 11 اور 12 جولائی کو جموں ڈویژن، چناب ویلی اور پیر پنجال رینج کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے شدید جب کہ بعض مقامات پر انتہائی موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔
اس دوران آسمانی بجلی گرنے، اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، لینڈ سلائیڈنگ اور ملبہ گرنے کے خطرات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق ہفتہ 11 جولائی کی صبح سے جموں میں موسم کا رخ بدلنے کی توقع ہے اور علی الصبح گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جو دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔
زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ جب کہ کم سے کم 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 11 اور 12 جولائی کے دوران چناب ویلی اور پیر پنجال کے حساس علاقوں میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں سطح آب اچانک بلند ہو سکتی ہے۔
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محکمہ نے مزید بتایا کہ 13 سے 16 جولائی تک جموں ڈویژن میں گرمی اور حبس برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم بعض مقامات پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ 17 سے 19 جولائی کے درمیان بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے، جس کے دوران کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ خراب موسم کے دوران پہاڑی علاقوں، چناب ویلی اور پیر پنجال رینج کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں، ندی نالوں اور برساتی کھڈوں سے دور رہیں، گرج چمک کے دوران کھلے میدانوں، درختوں اور بجلی کے کھمبوں کے نیچے کھڑے نہ ہوں، جب کہ کسان فصلوں اور نکاسیٔ آب کے مناسب انتظامات کو یقینی بنائیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات کے پیش نظر گاڑی چلانے والوں کو بھی احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ایس ڈی آر ایف اور متعلقہ محکموں کی ٹیمیں الرٹ پر ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے بروقت نمٹا جا سکے۔
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