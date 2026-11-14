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گلمرگ میں کشمیر کی سرد ترین رات، پارہ منفی 1.6 ڈگری تک گر گیا، وادی میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات نے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔
Published : November 14, 2026 at 12:03 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جہاں گلمرگ میں منفی 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ کشمیر کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جب کہ میدانی علاقوں میں شوپیاں 0.9 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین مقام رہا۔ محکمہ موسمیات کے سرینگر سینٹر نے سنیچر کے روز خطے کے کچھ حصوں میں بارش اور برف باری کے مختصر سلسلے کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد آئندہ کئی دنوں تک موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان ہے۔
درجہ حرارت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ موسم کے معمول کے درجہ حرارت سے 6.1 ڈگری زیادہ ہے۔ قاضی گنڈ میں بھی کم سے کم درجہ حرارت 7.4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو معمول سے 6.3 ڈگری زیادہ ہے۔
پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کپواڑہ میں پارہ 4.7 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہا۔ کوکرناگ میں درجہ حرارت 6.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جب کہ وہاں کا معمول کا درجہ حرارت 2.2 ڈگری ہے۔
نگرانی کیے جانے والے تمام مقامات میں گلمرگ منفی 1.6 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین مقام رہا، جو معمول سے تقریباً ایک ڈگری کم ہے۔ شوپیاں میں 0.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد سونمرگ میں 2 ڈگری، کولگام میں 4.4 ڈگری، گاندربل میں 6.3 ڈگری، بارہمولہ میں 7.3 ڈگری اور بانڈی پورہ میں 8.7 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہا۔
جموں ڈویژن میں، جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 15.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کٹھوعہ میں 15.6 ڈگری، کٹرا میں 13.8 ڈگری، بٹوٹ میں 7.8 ڈگری، بانہال میں 6 ڈگری اور بھدرواہ میں 3.8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے 14 نومبر کو مطلع عام طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ دوپہر اور شام کے وقت مختلف مقامات پر میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا مختصر سلسلہ متوقع ہے۔ کچھ مقامات پر گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔
تاہم، 15 نومبر سے موسم میں بہتری کی توقع ہے۔ پیش گوئی کے مطابق 15 سے 21 نومبر کے درمیان پورے جموں و کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہے گا، تاہم 20 اور 21 نومبر کو مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ 22 سے 25 نومبر کے درمیان بھی موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے۔
کسانوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ 15 نومبر سے اپنی زرعی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں۔
دریں اثنا، جموں-سرینگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر ٹریفک کی آمد و رفت سڑک اور موسم کی صورت حال سے مشروط ہے، اور حکام نے سنیچر کے روز مسافر گاڑیوں اور مال بردار گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی ہے۔
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گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادھم پور کے مقام دال اور ماروگ و کشتواڑی پتھر کے درمیان سڑک کے ون وے ہونے اور ناہموار سطح کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار انتہائی سست رہی۔
ٹریفک حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ دن کے وقت سفر کو ترجیح دیں اور رات کے سفر سے گریز کریں، خاص طور پر رام بن اور بانہال کے درمیان، کیونکہ وہاں چٹانوں کے کھسکنے اور مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ ہے۔ اس حصے پر جاری سڑک کی تعمیراتی سرگرمیوں کے باعث بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔
شاہراہ کی کشادگی کے کام کی وجہ سے ڈگڈول-خونی نالہ کے حصے پر کشمیر جانے والے تیل اور گیس کے ٹینکروں کی آمد و رفت دن کے وقت صبح سات بجے سے شام سات بجے تک محدود رہے گی۔ آتش گیر مواد لے جانے والے ٹینکروں پر سرنگوں سے گزرنے کی پابندیاں عائد ہیں۔ آپریٹرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ اوقات کے مطابق اپنے سفر کا منصوبہ بنائیں۔
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برف جمع ہونے کے باعث کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ سڑک کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جب کہ زوجیلا محور پر تازہ برف باری کے بعد سرینگر-سونمرگ-گمری سڑک بھی بند ہے۔
مغل روڈ پر سڑک کی دیکھ بھال کرنے والے ادارے کی جانب سے کلیئرنس ملنے کی صورت میں دونوں طرف سے ٹریفک کی اجازت ہوگی، اور شام چھ بجے تک آمد و رفت کی اجازت دی گئی ہے۔
حکام نے مسافروں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹس سے شاہراہ کی تازہ ترین صورت حال معلوم کریں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔
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