ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں ستمبر کے آخر تک موسم زیادہ تر خشک رہنے کا امکان، چوبیس اور ستائیس اٹھائیس ستمبر کو ہلکی بارش متوقع
وادیٔ کشمیر اور بالائی علاقوں میں موسم نسبتاً ٹھنڈا رہے گا۔ اس دوران بیشتر علاقوں میں آسمان صاف رہے گا۔ بارش کا امکان کم ہے۔
Published : September 22, 2026 at 11:15 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): محکمۂ موسمیات کے مطابق، جموں و کشمیر میں ستمبر کے آخری ایام کے دوران موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ تاہم، 24 ستمبر کی شام اور پھر 27 سے 28 ستمبر کے دوران بعض علاقوں میں موسم میں معمولی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ان ایام میں جموں و کشمیر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش، جب کہ بالائی پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
آج 22 ستمبر کو جموں و کشمیر میں موسم عموماً گرم اور خشک رہے گا۔ میدانی اور نشیبی علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 33 سے 34 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے، جب کہ وادیٔ کشمیر اور بالائی علاقوں میں موسم نسبتاً ٹھنڈا رہے گا۔ اس دوران بیشتر علاقوں میں آسمان صاف رہے گا اور بارش کا امکان بہت کم ہے۔
بڑے پیمانے پر موسم خراب ہونے کی پیش گوئی نہیں
محکمۂ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق، 24 ستمبر کی شام کو مغربی ہواؤں کے ایک کمزور نظام (Western Disturbance) کے اثر کے باعث کشمیر اور جموں ڈویژن کے بعض اضلاع میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ یہ بارش مختصر دورانیے کی ہونے کا امکان ہے اور بڑے پیمانے پر موسم خراب ہونے کی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی۔ البتہ، بالائی پہاڑی علاقوں میں اس دوران ہلکی برف باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔
ستمبر کے باقی دنوں میں بھی موسم مجموعی طور پر خشک ہی رہے گا، تاہم 27 اور 28 ستمبر کو ایک بار پھر بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان موجود ہے۔
27 اور 28 ستمبر کے آس پاس کٹی ہوئی فصلوں کی حفاظت
اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے، محکمۂ موسمیات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ موجودہ خشک موسم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور سیب کی چنائی اور دھان کی کٹائی سمیت دیگر اہم زرعی سرگرمیاں بروقت مکمل کریں۔ تاہم، کسانوں کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ 27 اور 28 ستمبر کے آس پاس کٹی ہوئی فصلوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیں تاکہ ممکنہ بارش سے کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے۔