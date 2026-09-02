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جموں و کشمیر میں گرج چمک اور بارش کا امکان، جموں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی
جموں کشمیر میں موجودہ موسمی حالات کے مدنظر ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے۔ تازہ اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کوکہا گیا ہے۔
Published : September 2, 2026 at 10:07 AM IST
سرینگر: ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق، بدھ کے روز جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جموں ڈویژن میں الگ تھلگ مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
موسم کی یہ پیشن گوئی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب حکام نے کئی بڑی شاہراہوں اور پہاڑی سڑکوں پر ٹریفک کی پابندیوں اور حفاظتی خدشات کے پیش نظر مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سفر سے قبل سڑک کی صورتحال کو چیک کر لیں۔
سرینگر میں قائم موسمیاتی مرکز نے جانکاری دی کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں بڑے پیمانے پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جموں ڈویژن میں الگ تھلگ مقامات پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ اگلے دو دنوں تک وسیع پیمانے پر ہلکی بارش، گرج چمک اور بجلی گرنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات نے دو ستمبر کو کشمیر میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک اور 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ جموں ڈویژن کے لیے، پیش گوئی میں موسلادھار بارش، گرج چمک، آسمانی بجلی اور 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی تیز ہوائیں شامل ہیں۔ جموں ڈویژن کے کچھ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب کا امکان ہے۔
تازہ ترین محکمہ موسمیات کے بلیٹن سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران خطے کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا۔ کشمیر کے کئی حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 2 سے 5 ڈگری سیلسیس زیادہ اور جموں ڈویژن کے مختلف مقامات پر معمول سے 1 سے 2 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔
کشمیر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کپواڑہ میں 33.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ جموں ڈویژن میں کٹھوعہ میں سب سے زیادہ 34.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
کم سے کم درجہ حرارت بھی معمول سے اوپر رہا۔ کشمیر میں سب سے کم درجہ حرارت گلمرگ میں 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ جموں ڈویژن کے بھدرواہ میں 18.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس عرصے کے دوران، خطے میں گرج چمک کے ساتھ درمیانے درجے کی شدید بارشیں ہوئیں۔ سب سے زیادہ بارش کٹھوعہ اے آر جی اسٹیشن پر 73 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
سرینگر کے لیے، مقامی موسمیاتی مرکز نے ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس میں دن کے وقت درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور رات کے وقت 18 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ اسی طرح کے حالات جموں میں متوقع ہیں، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 32 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 25 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے۔ موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹریفک حکام نے ایک بار پھر مرکزی شاہراہ پر مسافروں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے۔
جموں اور سرینگر میں ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر نے اطلاع دی ہے کہ جموں سرینگر قومی شاہراہ پر دلواس کے قریب ایک لین کی وجہ سے ٹریفک کو منظم کیا جا رہا ہے۔ اس حصے کو صاف کرنے میں تقریباً 30 سے 40 منٹ لگ سکتے ہیں۔
ایڈوائزری میں مسافروں اور گاڑی چلانے والوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے سڑک کی تازہ ترین صورتحال کو چیک کریں۔ محکمے نے ہائی وے پر غیر ضروری سٹاپ لگانے کے خلاف انتباہ بھی دیا ہے۔
عہدیداروں نے مسافروں کو خاص طور پر مشورہ دیا ہے کہ وہ رامبن اور بانہال کے درمیان رکنے سے گریز کریں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پتھراؤ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔
جموں سرینگر ہائی وے کے ڈگڈول-ناشری ٹنل سیکشن میں بھی ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کیا جا رہا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت مخصوص ٹائم سلاٹس تک محدود رہے گی۔ ٹریفک کی صورتحال کے نظر میں رکھتے ہوئے، ٹینکروں کو صبح 7:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک جموں اور شام 5:00 بجے سے صبح 7:00 بجے تک سرینگر کی طرف جانے کی اجازت ہوگی۔ ٹریفک حکام نے ڈرائیوروں کو تازہ لینڈ سلائیڈنگ، پتھروں کے کھسکنے اور گیلے موسم سے منسلک دیگر خطرات کے خلاف بھی چوکنا رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
سرینگر-لیہہ ہائی وے کے بارے میں ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سونمرگ اور کرگل کے درمیان یک طرفہ ٹریفک کی اجازت ہوگی۔ گاڑیاں کرگل سے سونمرگ کی طرف اور سونمرگ سے کرگل کی طرف سڑک کی صورتحال کی تصدیق کے بعد ہی جا سکیں گی۔
ایڈوائزری میں سرینگر-سونمرگ-گمری روڈ بھی شامل ہے۔ ٹریفک پولیس نے کہا کہ سڑک کی صورتحال کی تصدیق کے بعد ہی دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دی جائے گی۔ بھاری گاڑیوں اور آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت کو سڑک کی موجودہ صورتحال کی بنیاد پر کنٹرول کیا جائے گا۔
مغل روڈ پر ٹریفک پولیس نے بتایا کہ سڑک کی صورتحال کی تصدیق کے بعد گاڑیوں کو دونوں سمتوں سے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ ایڈوائزری ان راستوں پر لاگو ہوتی ہے جو جموں و کشمیر کے خطوں کو پیر پنجال رینج کے ذریعے ملاتے ہیں۔
حکام نے سرینگر-شیخ پورہ-بڈگام سڑک اور سرینگر-دمچوک سڑک کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ آگے بڑھنے سے پہلے ان راستوں کی حالت کا جائزہ لیں۔
ایس ایس روڈ پر گاڑیوں کی آمدورفت کا انحصار سڑک اور موسمی حالات پر بھی ہوگا۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سڑک کی حالت کی تصدیق کے بعد ہی دو طرفہ ٹریفک کی اجازت دی جائے گی اور ٹریفک اہلکار ضرورت کے مطابق نقل و حرکت کو منظم کریں گے۔
یہ ایڈوائزری سرینگر-گلمرگ روڈ اور دیگر راستوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جہاں بارش کے دوران سڑک کی حالت تیزی سے بدل سکتی ہے۔
ہندوستان کے محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کی سات دن کی پیش گوئی کے مطابق، دو ستمبر کو کشمیر اور جموں دونوں میں بڑے پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔ جبکہ تین ستمبر کے بعد سے بارش کم ہونے کی توقع ہے، جموں میں سات ستمبر تک بکھری ہوئی بارش ہو سکتی ہے۔
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