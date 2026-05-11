جموں و کشمیر میں موسم خطرناک رخ اختیار کر سکتا ہے، بارش، ژالہ باری اور تیز آندھی کی پیشگوئی
بارش کے ساتھ ژالہ باری، شدید گرج چمک اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
Published : May 11, 2026 at 10:42 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر میں آئندہ تین روز کے دوران موسم مزید خراب ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، گرج چمک، ژالہ باری اور تیز طوفانی ہوائیں چل سکتی ہیں جس کے پیش نظر عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات نے 11 مئی کی شام سے 12 مئی تک خصوصی الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 10 مئی کی رات دیر گئے مختلف علاقوں میں بارش اور تھنڈر شاور کا سلسلہ شروع ہوسکتا ہے۔ رات بڑھنے کے ساتھ جموں اور کشمیر ڈویژن کے مختلف مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے۔
محکمہ کے مطابق 11 اور 12 مئی کو موسم مزید شدت اختیار کرسکتا ہے۔ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ ژالہ باری، شدید گرج چمک اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے عام زندگی متاثر ہوسکتی ہے۔
انتظامیہ نے خراب موسمی صورت حال کے پیش نظر دوپہر اور شام کے اوقات میں جھیلوں اور ندیوں میں کشتی رانی اور شکارہ سروس معطل رکھنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 13 سے 17 مئی تک بھی موسم مکمل طور پر صاف رہنے کی توقع نہیں ہے اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ جب کہ 18 مئی کو دوبارہ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور گرج چمک کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔
مسلسل فعال مغربی ہواؤں کے باعث جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں دن کے درجہ حرارت میں تین سے پانچ ڈگری سیلسیس تک کمی آسکتی ہے، جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملے گی، تاہم خراب موسمی حالات مشکلات بھی پیدا کرسکتے ہیں۔ مئی کے دوسرے ہفتے کے دوران موسم نسبتاً خوشگوار رہنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔
اتوار کے روز جموں ڈویژن کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ کیا گیا، جس سے لوگوں نے گرمی سے راحت محسوس کی۔ دوسری جانب کشمیر وادی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے دو سے پانچ ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا گیا، تاہم مجموعی طور پر موسم خوشگوار اور راحت بخش بنا ہوا ہے۔
