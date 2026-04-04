خستہ حال پل لاڈموہ اونتی پورہ کی آبادی کے لیے درد سر
جنوبی کشمیر کے لاڈموہ، اونتی پورہ میں بنے پل کو سال 2014 میں آئے سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا تھا۔
Published : April 4, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : April 4, 2026 at 2:35 PM IST
اونتی پورہ (شبیر بٹ): ایک طرف جہاں سرکار عوام کو ہر طرح کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے بلند بانگ دعوے کرتی ہے وہیں جنوبی کشمیر کے لاڈموہ اونتی پورہ کی بستی کو دو ہزار چودہ میں آئے سیلاب سے تباہ ہوئے پل کی مرمت کا اب تک انتظار ہے۔ سرینگر جموں قومی شاہراہ سے محض دو کلومیٹر دور لارموہ اونتی پورہ کے لوگوں کا کہنا ہے اس اہم پل کی خستہ حالت سے ایک کثیر آبادی کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق یہ پل نہ صرف ہماری بستی کے کھیت کھلیانوں کے لیے رابطہ فراہم کرتا ہے بلکہ یہ بارہگام، ڈونی گنڈ، سیل، نور پورہ بستیوں کو بھی شارٹ کٹ راستہ فراہم کرتا ہے۔ تاہم اس کی مرمت کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ زبانی جمع خرچ سے کام چلایا جا رہا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق اس خستہ حال پل کی تعمیر نو کے لیے اگرچہ انہوں نے کئی بار حکام کو آگاہ کیا لیکن ہر بار ان کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوئی۔مقامی شہر ی محمد مقبول نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ تب چھوٹے تھے جب اس پل کو تعمیر کیا گیا تھا لیک بعد میں سال 2014 کے سیلاب کے دوران اس پل کو نقصان پہنچا لیکن بارہ برس گزرنے کے باوجود پل کی خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے اقدامات نظر نہیں کیے گئے۔
ارشد حسین نام کے ایک اور شہری نے بتایا کہ اس خستہ حال پل کی تعمیر نو کے لیے انہوں نے حکام کو کئی بارہ آگاہ کیا لیکن ابھی تک زمینی سطح پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ لاڈموہ اونتی پورہ کی جملہ آبادی نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ اس پل کی تعمیر نو کے لیے جلد اقدامات کیے جائیں۔
اس حوالے سے ایگزیکٹو انجینیر آر اینڈ بی ڈویژن اونتی پورہ نے نمائندے کو فون پر بتایا کہ معاملہ محکمہ کی نوٹس میں آیا ہے اور جلد ہی اس حوالے سے اقدامات کیے جاییں گے۔
