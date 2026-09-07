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ادھم پور کے لیکچرار ابھینو گپتا کو تعلیمی خدمات پر جموں و کشمیر اسٹیٹ ایوارڈ 2026 سے نوازا گیا
ابھینو گپتا نے تعلیمی شعبے میں نمایاں خدمات پر اسٹیٹ ایوارڈ حاصل کیا۔ انکے والد نے اس کامیابی کو پورے خاندان کا فخر قرار دیا۔
Published : September 7, 2026 at 7:11 AM IST
ادھم پور: ادھم پور کے شہید انسپکٹر کمل سنگھ گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول بوائز کے لیکچرار ابھینو گپتا کو شعبۂ تعلیم میں نمایاں خدمات انجام دینے پر باوقار جموں و کشمیر اسٹیٹ ایوارڈ 2026 سے نوازا گیا ہے۔انہیں سری نگر میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران جموں و کشمیر حکومت کی وزیر سکینہ ایتو نے اعزاز سے نوازا۔
یہ اعزاز پورے خاندان کے لیے بے حد فخر اور خوشی کا باعث ہے، ابھینو گپتا نے اس ایوارڈ کو مزید لگن اور محنت کے ساتھ کام کرنے اور تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ طلبہ کے مستقبل کو بہتر بنانے میں مسلسل اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب قرار دیا ہے۔
ان کے 77 سالہ والد، ٹی آر گپتا نے اس کامیابی کو پورے خاندان کے لیے باعثِ فخر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھینو خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہیں اس طرح کا باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے،ٹی آر گپتا نے طلبہ اور اساتذہ کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ وہ لگن، ایمانداری اور ثابت قدمی کے ساتھ محنت جاری رکھیں، کیونکہ مسلسل کوشش ہی کامیابی کی کنجی ہے۔
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اسٹیٹ ایوارڈ 2026 نہ صرف گپتا خاندان بلکہ ادھم پور کے پورے تعلیمی شعبے کے لیے بھی ایک قابلِ فخر لمحہ ہے۔